WhatsApp: tutto pronto per il trasferimento delle chat con QR code

WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.13.6, già disponibile sul Google Play Store, mostra i primi segnali di una nuova funzione per trasferire la cronologia delle chat senza l’ausilio di Google Drive.

Ciò permetterà agli utenti di spostare le conversazioni da un dispositivo Android ad un altro semplicemente scansionando un codice QR nelle impostazioni: il processo diventerà così più rapido ed automatizzato, eliminando la necessità dei backup manuali.

Il trasferimento delle chat di WhatsApp sarà fulmineo

Lo screenshot condiviso dai colleghi di WABetaInfo non lascia dubbi circa questa ulteriore possibilità di imminente arrivo su WhatsApp:

I dettagli sull’implementazione di questa funzionalità sono ancora scarsi, essendo in fase di sviluppo, ma si punta chiaramente ad una soluzione universale per trasferire le chat tra diverse piattaforme e senza dipendere da metodi specifici. Attualmente, WhatsApp consente la migrazione della cronologia chat tra dispositivi iOS e Android, ma questo procedimento richiede l’accesso ad una sezione dedicata e l’utilizzo di un cavo fisico. Inoltre, tale operazione non è compatibile con le vecchie versioni di Android.

L’utilizzo del codice QR dovrebbe quindi rappresentare un significativo upgrade in termini di praticità ed efficacia. È probabile che ulteriori informazioni verranno rilasciate con l’avanzare dello sviluppo, offrendo così una visione più chiara su come WhatsApp riuscirà a facilitare il trasferimento della cronologia delle chat tra dispositivi diversi.