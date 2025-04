Integrare strumenti di intelligenza artificiale nelle attività quotidiane aiuta a velocizzare e ottimizzare molte operazioni, migliorando al contempo produttività e concentrazione, sia per motivi di lavoro, studio o personali. Tuttavia, per ottenere risultati precisi ed efficaci, è fondamentale scegliere gli strumenti giusti in base alle proprie esigenze e combinarli strategicamente. Affidarsi solo a soluzioni AI generiche, infatti, può portare a risposte poco accurate o a risultati banali.

Ecco una selezione di strumenti di intelligenza artificiale gratuiti per ogni esigenza.

Perplexity AI e ChatGPT: partire dalla ricerca

Nel panorama attuale, gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale disponibili online sono davvero innumerevoli e si adattano a una vasta gamma di esigenze, spaziando dai più noti e generici fino a quelli altamente specializzati, capaci di generare risposte specifiche per attività particolari. Per iniziare, è fondamentale analizzare e nominare i tool maggiormente raccomandati per la ricerca, che si estendono però anche ad altre applicazioni, diventando così risorse versatili e indispensabili in diversi contesti professionali e creativi.

In primo luogo, Perplexity AI si distingue come un motore di ricerca innovativo che riesce a fare la differenza grazie alla sua capacità di combinare l’efficienza di un motore di ricerca tradizionale con lo stile conversazionale tipico di ChatGPT. Questa integrazione consente una velocità di risposta notevolmente migliorata e un’interazione più naturale, rendendo l’esperienza utente non solo funzionale ma anche intuitiva. Disponibile sia in versione browser che come app, Perplexity AI si configura come uno strumento gratuito e facilmente accessibile, ideale per chi necessita di informazioni tempestive e affidabili in un formato moderno e interattivo.

Successivamente, va menzionato ChatGPT di OpenAI, il celebre chatbot che ha saputo conquistare un’ampia fetta di utenti grazie alla sua capacità di rispondere a richieste generiche e complesse. ChatGPT non solo si dimostra un valido supporto nella ricerca di informazioni, ma si rivela anche estremamente utile in attività variegate ad esempio la scrittura, la creazione di contenuti e persino la programmazione. Pur offrendo funzionalità premium a pagamento, la versione gratuita di ChatGPT rimane un potente strumento, accessibile e versatile, che continua a rispondere in maniera efficace.

Studio, ricerca e appunti: NotebookLM e Fathom

Oltre agli strumenti per la ricerca, esistono soluzioni di intelligenza artificiale altrettanto indispensabili per lo studio e l’analisi dei contenuti. Tra questi, NotebookLM di Google si pone come un assistente versatile per la ricerca e la presa di appunti, capace di organizzare, riassumere e interagire con le informazioni inserite.

Questo strumento si rivela particolarmente utile per velocizzare l’analisi di documenti, come ad esempio i PDF, e per facilitare l’interazione con qualsiasi tipo di contenuto. Grazie alla sua capacità di ampliare le informazioni, porre domande mirate e semplificare il processo di revisione di testi o documenti lunghi, NotebookLM rappresenta una risorsa essenziale per chi intende ottimizzare il tempo e migliorare la qualità dello studio e della ricerca.

Un ulteriore esempio di strumento AI gratuito dedicato alla presa di appunti è Fathom, un assistente per meeting virtuali che offre trascrizioni in tempo reale, riepiloghi, selezione dei momenti chiave e identificazione degli oratori. Inoltre, si integra con piattaforme quali Zoom, Google Meet e Microsoft Teams semplificando notevolmente la gestione dei meeting virtuali, registrando, trascrivendo ed evidenziando automaticamente i punti salienti. La possibilità di usufruire di trascrizioni e riassunti illimitati nella versione gratuita rende questo strumento particolarmente vantaggioso per chi desidera avere un supporto continuo e affidabile durante le sessioni di lavoro o studio.

Arte e creatività: gli strumenti AI da non perdere

Nel campo dell’arte e della creazione di immagini digitali, l’intelligenza artificiale ha segnato una svolta rivoluzionaria, offrendo strumenti capaci di trasformare idee e concetti in opere visive di grande impatto. Strumenti come Image Creator rappresentano un’evoluzione entusiasmante, in quanto permettono di dare vita a immagini sorprendenti grazie a un’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo. Disponibile gratuitamente con un account Microsoft si rivela particolarmente utile anche per la progettazione di sfondi e per la concettualizzazione di idee innovative, facilitando l’espressione creativa anche per chi si avvicina per la prima volta a questi strumenti.

Oltre a Bing Image Creator, è importante evidenziare l’efficacia di piattaforme come Pixlr e Canva. Pixlr è uno strumento di progettazione e modifica fotografica basato su browser che sfrutta l’intelligenza artificiale per semplificare il processo di editing. +

Canva, invece, è una piattaforma ampiamente riconosciuta e apprezzata per le sue funzionalità avanzate nel campo del design grafico. Integrando strumenti basati sull’intelligenza artificiale, Canva non solo supporta la realizzazione di progetti visivi di alta qualità, ma offre anche funzionalità per la generazione automatica di testi, rispondendo alle esigenze di diversi tipi di progetti. Pur essendo disponibile in modalità gratuita, con alcune limitazioni, la piattaforma è fruibile su web, iOS e Android, garantendo così un accesso immediato e flessibile da qualsiasi dispositivo.

Video e audio: ecco gli strumenti AI ElevenLabs e Runway

Con l’intelligenza artificiale non esistono limiti e alcuni strumenti AI si rivelano fondamentali per supportare un’ampia varietà di attività. In particolare, per quanto riguarda le applicazioni in ambito audio e video, le innovazioni tecnologiche hanno raggiunto livelli di realismo e personalizzazione mai visti prima.

In questo contesto è presente ElevenLabs una piattaforma text-to-speech che si distingue per la sua capacità di generare voci estremamente realistiche. ElevenLabs è in grado di riprodurre l’intonazione naturale, le pause e le espressioni emotive che imitano da vicino il parlato umano a partire da un semplice testo. Tra le sue caratteristiche principali figurano:

Clonazione vocale: possibilità di replicare la voce di una persona in maniera fedele;

Supporto multi-lingua: capacità di generare output in diverse lingue;

Generazione vocale in tempo reale: risposta immediata a richieste testuali;

Regolazioni di tono personalizzabili: consentono di adattare la voce alle specifiche esigenze del progetto.

Invece, nel campo della produzione video, Runway si afferma come un generatore di video basato su modelli avanzati. Questo strumento permette di creare brevi video partendo da semplici prompt testuali, immagini o filmati esistenti, offrendo numerose possibilità di personalizzazione. Queste caratteristiche fanno di Runway uno strumento particolarmente apprezzato per la creazione di contenuti multimediali, offrendo soluzioni rapide ed efficaci per chi desidera sperimentare nuove modalità espressive nel campo della produzione video.

Curriculum: ci pensa Teal

Infine, ma non meno importante, Teal si distingue come uno strumento AI estremamente utile per la creazione e la modifica del curriculum. In un mercato del lavoro sempre più competitivo, disporre di un curriculum ben strutturato e ottimizzato è essenziale per distinguersi.

Teal rappresenta una soluzione innovativa per chi è alla ricerca di un impiego e desidera creare un curriculum di alto livello. Teal offre un supporto completo nella creazione, rifinitura e personalizzazione del curriculum, sfruttando l’intelligenza artificiale.