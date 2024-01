WhatsApp: STOP ai backup illimitati, anche per la versione stabile

WhatsApp continua ad aggiornarsi, offrendo sempre più funzionalità in grado di aumentare l’efficacia del popolare servizio di messaggistica istantanea. Tuttavia, non sempre le novità introdotte sono da accogliere positivamente.

Lo scorso novembre infatti, Meta ha dichiarato che a partire dall’inizio del 2024 i backup di WhatsApp per Android sarebbero stati inclusi nel calcolo dello spazio di archiviazione su Google Drive. Nonostante gli scongiuri, sembra proprio che alle parole stiano seguendo i fatti.

Cattive notizie per i backup di WhatsApp su Google Drive

Se utilizzi la versione stabile di WhatsApp, sarebbe meglio verificare lo spazio di archiviazione associato al tuo account Google. Potrebbe infatti essere disponibile una nuova voce relativa ai backup di WhatsApp nella sezione “Altro“. Accedendo alla pagina “Gestisci spazio di archiviazione” avrai la possibilità di visualizzare ed organizzare lo spazio occupato dalle chat e dai file condivisi.

La piattaforma consente di eliminare facilmente contenuti multimediali e documenti di grandi dimensioni, permettendo così di ottimizzare lo spazio occupato dal backup di WhatsApp. Una panoramica più chiara ce la offrono gli screenshot condivisi dai colleghi di Androidpolice:

Pare che questa modifica stia man mano raggiungendo sempre più utenti sul canale stabile di WhatsApp. L’aspetto curioso è che nella pagina di supporto si menziona un avviso che dovrebbe comparire sotto forma di banner nelle impostazioni di backup, il quale verrebbe mostrato almeno 30 giorni prima dell’implementazione di tale cambiamento. Tuttavia, gli stessi giornalisti di Androidpolice precisano di non aver visualizzato nulla del genere sui loro dispositivi.

Sempre basandoci sulle informazioni reperibili nella pagina di supporto, l’integrazione di tale limite avverrà gradualmente per tutti gli utenti di WhatsApp per Android entro la prima metà del 2024. Del resto, è facile intuire che si tratti ancora di una fase iniziale ed è comprensibile che le tempistiche richieste per l’adeguamento siano più dilatate. Inoltre, Google potrebbe introdurre promozioni speciali sui piani di abbonamento a Google One, che vadano ad includere uno spazio di archiviazione extra in grado di agevolare la transizione per i backup di WhatsApp.