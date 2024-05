Adobe: le 7 app gratuite da provare

I servizi offerti da Adobe sono da sempre riconosciuti come prodotti eccellenti, che garantiscono qualità e professionalità. Tuttavia, questa qualità ha un costo, il quale può influenzare la decisione di molti di cercare alternative, soprattutto considerando le risorse economiche da investire. Fortunatamente, nonostante alcuni prodotti Adobe siano inaccessibili senza un abbonamento, esiste una selezione di applicazioni che permettono di accedere gratuitamente alla qualità di Adobe. Ecco le 7 applicazioni gratuite di Adobe da provare.

Adobe Photoshop Express: l’eccellenza di Adobe gratis

Adobe Photoshop è da sempre la prima scelta nel settore del fotoritocco, grazie alle sue funzionalità avanzate. Se pur valido e un’eccellenza del settore, per coloro che cercano di ridurre i costi, esiste un’alternativa quasi equivalente, nonché l’applicazione Adobe Photoshop Express. Questa applicazione offre la possibilità cambiare rapidamente lo stile di qualsiasi foto, sfruttare i filtri e tutte le diverse funzioni di modifica, il tutto gratuitamente.

Nello specifico, dispone di un’ampia libreria di filtri con variazioni di stili e cursori per regolare l’intensità. Ma non solo, paragonandola a Adobe Photoshop, la versione Express offre funzionalità simili come il pennello correttivo, le opzioni di fusione dei livelli, strumenti di ritocco come la pelle più liscia e i filtri neurali di Photoshop, che includono l’aggiunta di un sorriso o una caricatura e funzionalità di ridimensionamento del viso. Ovviamente, pur essendo un prodotto gratuito con ricche funzionalità, non è Photoshop. Pertanto è un’alternativa professionale, pratica, intuitiva e gratuita, disponibile su App Store, Google Play Store e Windows Store.

Adobe Express: per grafiche di qualità

Proseguendo con le app gratuite di Adobe, si trova Adobe Express che si distingue come un eccellente strumento per la creazione di grafiche per i social media. Questa applicazione, nella sua versione gratuita, offre l’accesso a una varietà di strumenti, alcuni dei quali basati sull’intelligenza artificiale, come l’animazione da audio, effetti di testo creativi, generazione di testo in immagine, modello riempitivo e altro. Rendendo, Adobe Express, una delle poche applicazioni del pacchetto Adobe che offre strumenti di progettazione basati sull’AI gratuitamente.

Inoltre, l’applicazione offre una vasta selezione di modelli personalizzabili, permettendo di risparmiare tempo e denaro. Tutto questo, è disponibile per dispositivi iOS, Android o accedendo al sito web. Inoltre, in questo caso, oltre al piano gratuito, è presente la possibilità di fare un upgrade a un abbonamento premium per integrare funzionalità aggiuntive, tra cui la rimozione dello sfondo.

Adobe Fresco: l’alternativa ad Adobe Illustrator

Adobe Fresco si distingue come un’applicazione ideale per il disegno, che è non solo gratuita, ma anche semplice e pratica. Si posiziona come un’ottima alternativa a Procreate, l’app molto apprezzata per Apple. Nella pratica, Adobe Fresco offre una serie di funzionalità interessanti, tra cui:

Disegno vettoriale e raster;

Pennelli pixel, pennelli vettoriali e pennelli sfumino;

Importazione di texture;

Utilizzo di livelli;

Aggiunta di animazioni;

Manipolazione dei disegni;

Salvataggio del disegno in vari formati;

Esportazione nelle librerie Adobe per il supporto multipiattaforma.

Anche se, viste le funzioni, piuttosto che confrontarla con Procreate, sarebbe più appropriato considerare Adobe Fresco come un’ottima alternativa al prodotto Adobe Illustrator, che, pur essendo eccellente, è a pagamento. Inoltre, utilizzare Adobe Fresco è molto semplice, basta accedere al proprio store di riferimento e scaricare l’app. Adobe Fresco è disponibile per App Store o Windows Store,

Adobe Aero: la realtà aumentata di Adobe

Per spostare l’attenzione, sempre nell’ambito delle applicazioni gratuite di Adobe, ma verso un altro settore troviamo Adobe Aero, un’applicazione dedicata alla creazione di progetti in AR, la realtà aumentata.

La sua particolarità risiede non solo nel fatto di essere gratuita, ma anche nel presentarsi come un’applicazione semplice e pratica, adatta anche a coloro che non sono esperti di AR. In particolare, l’applicazione offre la possibilità di sfruttare una libreria di risorse 3D o di importarne da altri strumenti. La sua disponibilità per dispositivi Apple (con iOS 14 o versioni successive) e la possibilità di accedervi anche su alcuni desktop la rendono facilmente accessibile. Inoltre, in questo caso, non esiste un confronto diretto con altri strumenti AR di Adobe, rendendo Adobe Aero un’applicazione divertente e assolutamente da provare.

Adobe color: i colori della realtà

L’offerta di applicazioni gratuite di Adobe non si esaurisce qui. Infatti, è disponibile anche Adobe Color, che si rivela un’ottima risorsa gratuita per gestire e modificare i colori dei contenuti caricati.

Più nel dettaglio, l’applicazione offre una serie di funzioni, tra cui il controllo del contrasto, uno strumento di ricolorazione vettoriale, un creatore di temi colore e temi colore per daltonici. Non solo, Adobe Color offre anche la modalità Armonie colore e la possibilità di esplorare le tendenze attuali per trovare ispirazione. Caratteristiche che rendono Adobe Color un’opzione versatile e preziosa.

Catturare gli elementi del mondo reale con Adobe Capture

Senza dubbio, tutte le app di Adobe, pur essendo interessanti e gratuite, offrono un altro elemento importante, nonché l’ottima collaborazione con altri strumenti AI.

Tra le app Adobe, che combinano entrambe queste caratteristiche, troviamo Adobe Capture, l’app ideale per i designer disponibile gratuitamente sull’App Store o su Google Play Store. Nella pratica, Adobe Capture offre la possibilità di catturare colori, forme, grafiche e altro da un elemento reale, fornendo così ispirazione per progetti futuri creando tavolozze di colori, motivi e grafiche. Come altre app Adobe gratuite, anche Adobe Capture offre funzioni extra accessibili a pagamento.

Adobe Firefly: per testare le funzioni AI

Infine, Adobe Firefly, che non è propriamente un app, ma un hub basato su browser che ospita gli strumenti di intelligenza artificiale generativa di Adobe.

In sostanza, Adobe Firefly permette di accedere gratuitamente ad alcuni strumenti Adobe AI. Infatti, la caratteristica interessante di Adobe Firefly è la possibilità di testare le nuove funzioni AI prima che vengano integrate negli strumenti ufficiali. Infatti, sebbene, con l’implementazione permanente nei strumenti Adobe, queste funzioni possano scomparire da Adobe Firefly, ci sono sempre nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale da esplorare.

In conclusione, Adobe Firefly è un jolly che non può essere paragonato a una vera e propria app, soprattutto per quanto riguarda i risultati e il funzionamento, ma è sicuramente da testare per scoprire funzionalità AI in anteprima.