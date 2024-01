WhatsApp: in arrivo una bella SORPRESA per lo scambio dei file

WhatsApp, già da diverso tempo, ha annunciato una nuova opzione che consente agli utenti di condividere file fino a 2 GB. Grande comodità a cui, nell’imminente futuro, dovrebbe aggiungersene un’altra.

Infatti, analizzando WhatsApp per Android in versione beta 2.24.2.20, già disponibile sul Google Play Store, emergono tracce relative alla possibilità di condividere file con persone nelle vicinanze.

L’idea di WhatsApp per migliorare il file sharing

Lo screenshot che vi mostriamo di seguito, condiviso dal team di WABetaInfo, non lascia dubbi in merito all’arrivo di questa interessante novità su WhatsApp:

Come si può notare da questa immagine, i beta tester avranno modo di sperimentare una valida alternativa per condividere file su WhatsApp con persone nelle vicinanze. Da quanto emerge, entrambi gli utenti dovranno aprire questa sezione per inviare e ricevere i contenuti. Pare inoltre che sarà necessario agitare il dispositivo per generare una richiesta di condivisione ed è importante sottolineare che lo scambio godrà della protezione tramite crittografia end-to-end.

Sempre per tutelare al meglio la privacy, il numero di telefono verrà nascosto soprattutto ipotizzando uno scambio con persone non registrate fra i propri contatti (e viceversa). A nostro avviso, l’implementazione di tale strumento è da ritenersi utile non solo in termini di efficienza della piattaforma ma sarà un vero e proprio salvavita in situazioni per le quali dovesse rendersi necessario un trasferimento veloce e diretto, chiaramente in virtù della prossimità.

Trattandosi di una funzione ancora in fase di sviluppo, non abbiamo notizie precise circa i tempi di rilascio sulla versione ufficiale di WhatsApp ma, come sempre, vi terremo aggiornati.