WhatsApp si prepara al Capodanno con queste nuove emoji animate

WhatsApp continua ad arricchire l’esperienza di messaggistica con una nuova funzionalità pensata per rendere le conversazioni più festose e coinvolgenti.

Dopo aver introdotto le animazioni con i coriandoli per alcune emoji su Android, ora è il turno degli utenti iOS grazie all’aggiornamento beta 24.25.10.78, disponibile su TestFlight.

Emoji animate su WhatsApp per festeggiare il capodanno

A dare notizia dell’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS è, come sempre, lo staff di WABetaInfo che ha condiviso la seguente GIF:

Questa novità, perfetta per celebrare momenti gioiosi fra cui il Capodanno, utilizza emoji come Party Popper, Partying Face e Confetti Ball per dar vita ad un’esplosione di coriandoli, aggiungendo un tocco di allegria alle classiche reaction di WhatsApp.

L’animazione è basata su Lottie, un framework open source che permette di creare effetti visivi leggeri e di alta qualità. Grazie a Lottie, queste animazioni risultano fluide, scalabili e ben ottimizzate, mantenendo l’efficienza del servizio anche con effetti complessi. La scelta di utilizzare questo strumento dimostra l’attenzione di WhatsApp nel combinare innovazione grafica e prestazioni, offrendo così un’esperienza d’uso impeccabile.

L’idea di animare specifiche emoji legate ai momenti di felicità si sposa perfettamente con il desiderio degli utenti di comunicare emozioni in modo vivace ed interattivo. L’effetto dei coriandoli crea un’atmosfera di euforia, rendendo le reazioni ai messaggi di WhatsApp ancora più efficaci. Il lancio è stato chiaramente pensato per i festeggiamenti di fine anno, assicurando che gli utenti abbiano uno strumento in più per condividere la gioia e l’entusiasmo del Capodanno.

Attualmente, la nuova funzione è disponibile per alcuni beta tester su Android e iOS, ma dovrebbe a breve raggiungere anche coloro che abitualmente utilizzano le versioni stabili di WhatsApp.