WhatsApp: le emoji fanno festa grazie a questo nuovo aggiornamento

WhatsApp si sta già preparando all’arrivo del Natale ed ai festeggiamenti per il Capodanno con una nuova funzionalità dedicata alle emoji.

Nello specifico, WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.24.17 introduce un’animazione speciale che interessa alcune emoji utilizzate per reagire ai messaggi in chat.

Nuove reaction animate in arrivo su WhatsApp

Grazie a questa novità di WhatsApp, scoperta dal team di WABetaInfo, i beta tester selezionati potranno scoprire un modo più vivace e coinvolgente per interagire con i messaggi. In particolare, reagendo con le emoji Party Popper, Partying Face e Confetti Ball, si attiva un effetto grafico che mostra un’esplosione di coriandoli colorati, come potete osservare di seguito:

Questa funzione di WhatsApp è stata sviluppata per enfatizzare i momenti di gioia e celebrare le festività in modo creativo e divertente. Tutto questo è reso possibile grazie a Lottie, un framework di animazione noto per la sua efficacia e per la qualità visiva, che consente di creare effetti gradevoli ma senza compromettere le prestazioni dell’app, garantendo così un’esperienza d’uso ottimale. Le animazioni sono scalabili e nitide, assicurando che ogni dettaglio risulti ben visibile.

Al momento, la funzione è disponibile solo per alcuni utenti beta, che possono già testarne con mano l’efficienza. Ma non temete: WhatsApp ha annunciato una distribuzione graduale nelle prossime settimane, in modo da renderla accessibile ad un pubblico più ampio prima del Capodanno: in altri casi, come detto, potrebbe arrivare giusto in tempo per le festività natalizie, donando un tocco di divertimento in più alle conversazioni scambiate in chat, oltre che per reagire ai messaggi di auguri.