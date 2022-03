WhatsApp: reazioni ai messaggi ora disponibili per gli utenti Android

Le reaction ai messaggi, o reazioni (come dir si voglia), sono certamente tra le funzionalità più chiacchierate e attese dai numerosi utenti di WhatsApp. Dopo tante chiacchiere e supposizioni, giungono delle concrete e buone notizie.

Coloro che utilizzano WhatsApp Beta per Android possono finalmente reagire ai messaggi in chat. Ci vorrà ancora un po' di tempo prima che la novità raggiunga la versione stabile del popolare servizio di chat.

Ultime novità di WhatsApp Beta per Android: non solo reaction

La versione di WhatsApp Beta per Android passata sotto la lente d'ingrandimento dello staff di WABetaInfo è la numero 2.22.8.3. Le reazioni ai messaggi sono attualmente in fase di roll-out e sempre più utenti stanno iniziando a riceverle. In questa breve GIF animata possiamo osservare le reaction in azione:

Per impostazione predefinita di WhatsApp, saranno fin da subito utilizzabili sei reazioni: il pollice alto, il cuore, la faccina sorridente, la faccina stupita, la faccina triste e le due mani che si danno il cinque (precisiamolo una volta per tutte, non sono mani giunte in segno di preghiera… caspiterina).

Utilizzare le reaction su WhatsApp è quanto di più semplice ed immediato possa esistere. Senza dilungarci più di tanto, sarà sufficiente effettuare una pressione prolungata in corrispondenza del messaggio e, subito dopo, scegliere l'emoji più adatta come mostrato nella precedente GIF.

Ci sarebbe però un'altra gradita novità in cantiere che, senza ombra di dubbio, renderebbe ancora più completo l'uso di WhatsApp. Stiamo parlando del supporto multilingua, scovato anche in questa circostanza dal sempre attento ed instancabile team di WABetaInfo:

Quindi, senza dover necessariamente entrare nelle impostazioni del dispositivo, sarà possibile cambiare lingua direttamente da WhatsApp. Si tratta di uno strumento nelle fasi iniziali di sviluppo, che quindi non risulta ancora funzionante. Al momento non abbiamo informazioni precise circa le tempistiche necessarie perché tutto ciò che abbiamo descritto diventi accessibile anche sul client ufficiale di WhatsApp.