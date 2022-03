WhatsApp senza smartphone: supporto multi-dispositivo per tutti

Si tratta certamente di una delle funzionalità più attese dagli utenti di WhatsApp, finora presente solo sulla versione beta. Il tanto chiacchierato (e desiderato) supporto multi-dispositivo sarà disponibile per tutti.

L'aggiornamento è in fase di rilascio: molti l'hanno già ricevuto. Grazie a questa nuova implementazione, sarà possibile utilizzare WhatsApp sul pc senza che lo smartphone sia connesso. Un bel passo in avanti che rimuove un fastidioso limite a cui, fino ad oggi, gli iscritti dovevano necessariamente sottostare.

WhatsApp rilascia il supporto multi-dispositivo anche sulla versione stabile

In buona sostanza, gli utenti potranno utilizzare WhatsApp su un massimo di altre quattro postazioni desktop collegate in contemporanea, senza che si renda necessario collegare lo smartphone alla rete internet:

Il telefono non sarà più un elemento imprescindibile per utilizzare WhatsApp su PC, su tablet o su altri apparecchi: si renderà necessario in fase iniziale, per configurare i dispositivi che verranno scelti dagli utenti. Questo rende la fruizione del servizio ancora più comoda ed immediata, il che permette di tenere il passo di altri temibili avversari come Telegram che, negli ultimi anni, ha guadagnato sempre maggiore terreno nei confronti di WhatsApp.

Non si tratta però delle uniche novità in arrivo: il team di WhatsApp sarebbe al lavoro per migliorare ulteriormente la sincronizzazione tra le diverse postazioni, le modalità di accesso sulla versione web e desktop e, chiaramente, l'integrazione di ulteriori funzioni che risultano già disponibili nel client per smartphone, sia sul circuito beta e sia su quello standard.

Il processo di rilascio impiegherà un bel po' di tempo prima di raggiungere la totalità degli utenti. Nello specifico, l'operazione dovrebbe giungere a compimento entro marzo per WhatsApp su iOS, si parla invece delle prime settimane di aprile per il mondo Android, assieme a tutte le ottimizzazioni destinate alla versione web ed al client desktop per Windows.