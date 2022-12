WhatsApp: questi messaggi di testo puoi visualizzarli una sola volta

Dopo la recente introduzione degli avatar, ecco che un’ulteriore funzione riceve gli ultimi “ritocchini” prima di essere messa al servizio dei sempre più numerosi utenti che giorno dopo giorno sfruttano WhatsApp per chattare con amici, parenti e colleghi.

Vi avevamo già parlato della possibilità di scrivere a sé stessi e, rimanendo in ambito di chat testuali, tra non molto si potrà scegliere se inviare su WhatsApp messaggi di testo che potranno essere visualizzati un’unica volta.

Messaggi di testo “view once” in arrivo su WhatsApp

Per cominciare diamo un’occhiata allo screenshot pubblicato dai colleghi di WABetaInfo che, per primi, hanno scovato questa interessante sorpresa su WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.25.20:

Occorre fare un’importante distinzione. Non stiamo parlando di messaggi effimeri per i quali l’utente può impostare un’eliminazione automatica dopo 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Il lavoro di WhatsApp si sta concentrando su messaggi testuali che verrebbero subito rimossi dopo la loro prima ed unica presa visione da parte del destinatario. Pur non essendo ancora stato specificato, supponiamo che in tale circostanza agisca anche la protezione dagli screenshot che renderà impossibile catturare la schermata della conversazione contenente quel preciso messaggio.

Dall’immagine che abbiamo condiviso possiamo chiaramente notare la presenza di un lucchetto in corrispondenza del pulsante di inoltro del messaggio. Vien da sé comprendere come questa particolare modalità di invio possa rivelarsi estremamente utile nel momento stesso in cui ci fosse l’urgenza di condividere su WhatsApp informazioni personali sensibili o comunque per scongiurare la possibilità che persone terze possano avere accesso alla conversazione e risalire a quel contenuto privato. Ricordiamo come lo stesso trattamento coinvolga già sia le foto e sia i video:

