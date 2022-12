WhatsApp: è ufficialmente cominciata l'invasione degli avatar

Lavori in corso per WhatsApp che, grazie agli ultimi aggiornamenti, ha introdotto una serie di nuove funzionalità per arricchire l’esperienza di utilizzo e competere al meglio con avversari del calibro di Telegram.

Oltre alla possibilità di scrivere a sé stessi e condividere messaggi vocali negli stati, lo staff di WhatsApp ha annunciato la disponibilità degli avatar a partire da oggi. Scopriamo qualcosa in più a riguardo.

Come creare un avatar su WhatsApp

Per fare chiarezza in merito a questa ennesima novità, riportiamo testualmente il contenuto del post ufficiale pubblicato sul blog di WhatsApp:

Il tuo avatar è una versione digitale di te che può essere creata da miliardi di combinazioni di acconciature, tratti del viso e outfit. Ora su WhatsApp puoi usare il tuo avatar come immagine del profilo o scegliere uno dei 36 adesivi personalizzati che rappresentano diverse azioni ed emozioni. Inviare un avatar è un modo veloce e divertente per condividere stati d’animo con amici e familiari. Può essere anche un modo per mostrarsi agli altri senza usare foto reali e avere maggiore privacy. Per molte persone sarà la prima esperienza con la creazione di un avatar e noi continueremo a offrire miglioramenti di stile, tra cui luci, ombreggiature, texture per capelli e altro ancora che nel tempo renderanno gli avatar sempre più realistici.

Dopo il naturale periodo di test, gli avatar stanno gradualmente raggiungendo l’intera utenza di WhatsApp. Qualora la funzione risultasse già disponibile sul tuo account, non dovrai fare altro che cliccare sui tre puntini verticali in alto a destra e scegliere “Impostazioni” dal menù a tendina; successivamente, tocca in corrispondenza della voce “Avatar”, subito dopo su “Crea il tuo avatar” e dà libero sfogo alla fantasia.

Prima dei saluti, abbiamo un altro piccolo consiglio: qualora avessi bisogno di un nuovo smartphone pienamente compatibile con le ultime versioni di WhatsApp, sarai felice di sapere che l’ottimo Samsung Galaxy A23 5G è in offerta su Amazon ad un prezzo di 219 euro invece di 349,90 euro grazie ad uno sconto eccezionale del 37% che, tuttavia, terminerà nel giro di pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.