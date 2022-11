WhatsApp: scrivere a sé stessi è finalmente possibile, ma a che scopo?

Lo avevamo anticipato ad inizio mese e, dopo un naturale periodo di test, su WhatsApp è ora possibile scrivere a sé stessi. Potrebbe apparire come una funzionalità senza senso ma, in realtà, lo scopo c’è.

Nel concreto ognuno sarà libero di utilizzare tale spazio come meglio crede, magari abituato dalla sezione “Messaggi salvati” che già da tempo è disponibile su Telegram: con WhatsApp, la storia non cambia.

Come chattare con sé stessi su WhatsApp

Innanzitutto vi rimandiamo al post ufficiale che lo staff di WhatsApp ha condiviso tramite i suoi profili social, così da avere una panoramica più dettagliata circa questa nuova funzionalità: lo trovate su Facebook cliccando direttamente su questo indirizzo (se non doveste riuscire a vederlo, potrebbe dipendere dalle impostazioni scelte per la pubblicazione di tale contenuto).

Come già spiegato in precedenza, scrivere a sé stessi su WhatsApp si rivela decisamente utile per salvare dei promemoria, prendere appunti, tenere traccia di contenuti multimediali da condividere in seguito e molto altro ancora. Funziona come una qualunque chat ma è indirizzata a sé stessi: potrebbe dunque essere sfruttata come una sorta di blocco note o archivio digitale, a seconda delle preferenze.

Per accedere alla rispettiva chat, il proprio numero ed il nome utente compariranno nell’elenco dei contatti: basterà cliccare per dare il via alla “conversazione”. In attesa di ulteriori novità, vi lasciamo con un piccolo suggerimento: nel caso in cui aveste necessità di una nuova microSD su cui spostare tutto il materiale ricevuto su WhatsApp, la microSD SanDisk da 128GB è su Amazon a soli 18 euro (sconto 39%).

