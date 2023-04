WhatsApp, occhio alla nuova TRUFFA: "Mamma, ho cambiato numero"

Molte persone stanno ricevendo un messaggio su WhatsApp che recita: “Ciao mamma, il mio cellulare è rotto: questo è il mio nuovo numero!”. Come diversi di voi avranno intuito, si tratta dell’ennesima truffa che in queste ore sta colpendo gli utenti.

Purtroppo, c’è anche una fetta di pubblico che ha subito l’inganno su WhatsApp agendo d’istinto ed è proprio su queste debolezze che giocano i truffatori informatici, chiamando in causa i familiari più stretti.

L’ennesima truffa mette a rischio gli utenti di WhatsApp

La polizia postale sta ricevendo una valanga di denunce da parte di persone che sono state ingannate o che hanno compreso, a posteriori, di essere state colpite da una truffa su WhatsApp.

Si comincia con un messaggio che avvisa gli sfortunati ed inconsapevoli destinatari che il cellulare del loro figlio sia rotto, chiedendo di registrare un nuovo numero tra i contatti in rubrica. Vi mostriamo alcuni screenshot condivisi online e che, senza ombra di dubbio, confermano quanto stia avvenendo su WhatsApp e non solo:

Questo è solo l’inizio: la persona che invia il messaggio inizierà a chiedere soldi, ricariche per carte prepagate ed accesso ai conti bancari. In molti casi, purtroppo, i truffatori riescono ad ottenere libero accesso a credenziali e denaro, raggiungendo in pieno il loro scopo iniziale.

La polizia postale invita a denunciare immediatamente qualsiasi richiesta sospetta. Inoltre, è consigliabile non cliccare su link sospetti e non fornire mai informazioni personali o sensibili, tra cui codici PIN, attraverso le applicazioni di messaggistica come WhatsApp o simili. La truffa può viaggiare anche via SMS.

Bisogna sempre verificare l’autenticità del mittente e, in caso di dubbio, contattarlo direttamente per confermare l’identità e le relative richieste. Infine, è utile aggiornare con costanza il sistema operativo dello smartphone e le applicazioni, tra cui WhatsApp, poiché queste correzioni di sicurezza includono anche maggiore protezione contro le sempre più numerose truffe informatiche.