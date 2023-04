WhatsApp tiene molto alla privacy: lo dimostra con queste 3 NOVITÀ

Siamo ormai consapevoli del fatto che, specie con gli ultimi aggiornamenti rilasciati, WhatsApp stia dedicando particolare attenzione alla sicurezza ed alla privacy dei suoi utenti, introducendo di volta in volta nuovi strumenti che rendano l’esperienza di utilizzo del servizio ancora più affidabile.

Con tale obiettivo, WhatsApp ha sviluppato ulteriori funzionalità che, proprio grazie ai futuri update, verranno gradualmente messe a disposizione del pubblico e che ora specificheremo più nel dettaglio.

Utilizzare WhatsApp sarà ancora più sicuro

Riportiamo testualmente quanto precisato da WhatsApp tramite un post recentemente pubblicato sul blog ufficiale:

Protezione dell’account: se devi trasferire il tuo account WhatsApp su un nuovo dispositivo, vogliamo assicurarci della tua identità. D’ora in avanti, come ulteriore controllo di sicurezza, potremmo chiederti di confermare sul tuo vecchio dispositivo la tua intenzione di eseguire questo passaggio. Questa funzione può essere utile per avvisarti di un tentativo non autorizzato di spostare il tuo account su un altro dispositivo.

se devi trasferire il tuo account WhatsApp su un nuovo dispositivo, vogliamo assicurarci della tua identità. D’ora in avanti, come ulteriore controllo di sicurezza, potremmo chiederti di confermare sul tuo vecchio dispositivo la tua intenzione di eseguire questo passaggio. Questa funzione può essere utile per avvisarti di un tentativo non autorizzato di spostare il tuo account su un altro dispositivo. Verifica del dispositivo: il malware per dispositivi mobili è oggi una delle maggiori minacce alla privacy e alla sicurezza delle persone. Può infatti accedere al tuo telefono senza autorizzazione e utilizzare WhatsApp per inviare messaggi indesiderati. Per evitare che ciò accada, abbiamo integrato alcuni controlli che consentono di autenticare il tuo account senza che sia necessario alcun intervento da parte tua, ma anche di fornirti maggiore protezione se il tuo dispositivo è stato compromesso. Ciò ti consente di continuare a utilizzare WhatsApp senza interruzioni.

il malware per dispositivi mobili è oggi una delle maggiori minacce alla privacy e alla sicurezza delle persone. Può infatti accedere al tuo telefono senza autorizzazione e utilizzare WhatsApp per inviare messaggi indesiderati. Per evitare che ciò accada, abbiamo integrato alcuni controlli che consentono di autenticare il tuo account senza che sia necessario alcun intervento da parte tua, ma anche di fornirti maggiore protezione se il tuo dispositivo è stato compromesso. Ciò ti consente di continuare a utilizzare WhatsApp senza interruzioni. Codici di sicurezza automatici: i nostri utenti più attenti alla sicurezza sfruttano da sempre la nostra funzione di verifica del codice di sicurezza, che garantisce che si sta chattando con il destinatario desiderato. Puoi controllare manualmente che sia così accedendo alla tab Crittografia sotto le informazioni di un contatto. Per rendere questo processo più semplice e accessibile a tutti, stiamo implementando una funzione di sicurezza basata su un processo chiamato “Key Transparency”, che ti consente di verificare automaticamente la sicurezza della tua connessione. Ciò implica che quando clicchi sulla tab Crittografia, sarai in grado di verificare immediatamente che la tua conversazione personale è protetta.

Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati su tutte le novità che WhatsApp ha in serbo per i suoi iscritti: non mancheranno le sorprese.