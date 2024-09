WhatsApp: nuova scorciatoia per gestire al meglio le chat preferite

WhatsApp continua a sviluppare nuove funzionalità con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso del servizio, ma a volte arriva fin troppo tardi rispetto alla concorrenza (come nel caso del supporto per le bozze).

Tuttavia, con l’ultimo l’aggiornamento beta di WhatsApp per Android, vale a dire il 2.24.19.25, è stata introdotta una scorciatoia che permette di gestire le chat in modo ancora più efficiente tramite gli elenchi personalizzati.

WhatsApp insiste sui filtri per le chat più importanti

Lo screenshot condiviso da WABetaInfo ci aiuta a comprendere in che modo il team di WhatsApp abbia lavorato per offrirci quest’ulteriore comodità:

L’aggiornamento migliora quanto di buono visto con la release beta 2.24.18.16. Ora infatti, WhatsApp sta testando una nuova scorciatoia per aggiungere rapidamente persone e gruppi agli elenchi, direttamente dalla schermata delle informazioni sulla chat. Questa funzione rende ancora più semplice e veloce assegnare le conversazioni ad un elenco specifico, senza dover necessariamente accedere alle impostazioni dell’app. Inoltre, sarà possibile creare nuovi elenchi più rapidamente e rimuovere contatti o gruppi dagli stessi in qualsiasi momento.

Una volta che un contatto, o un gruppo, viene incluso in un dato elenco, sarà subito rintracciabile tramite il relativo filtro disponibile nella zona superiore dell’elenco delle chat: questo permetterà di individuare in pochi secondi le conversazioni più rilevanti. La nuova scorciatoia è attualmente in fase di sviluppo ma, molto presto, dovrebbe essere messa a disposizione di altri utenti che ogni giorni fanno uso di WhatsApp: ovviamente, continueremo a tenervi informati su questa e su tutte le altre funzioni di prossimo arrivo.