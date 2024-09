WhatsApp scopre le bozze, e Telegram le dice: "Ma buongiorno!"

Non è la prima volta che WhatsApp introduce una nuova funzione disponibile già da tempo su servizi concorrenti, fra cui l’avversario di sempre Telegram.

C’è da dire che, dallo scorso anno, il supporto per le bozze è presente nell’app desktop e consente agli utenti di iniziare a scrivere un messaggio ed abbandonarlo temporaneamente, ricevendo un promemoria direttamente nell’elenco delle chat.

Ora, sembra che WhatsApp abbia deciso di integrare questa funzionalità anche sulla versione per iOS.

WhatsApp per iOS: arriva il supporto per le bozze

Grazie a WhatsApp Beta per iOS, esattamente la versione 24.18.10.72 disponibile su TestFlight, alcuni utenti hanno iniziato a ricevere la nuova funzione per gestire le bozze. Lo screenshot di WABetaInfo ne è la prova:

Questa novità consente di individuare facilmente le chat di WhatsApp che contengono messaggi non ancora inviati, grazie alla scritta “Draft” (“Bozza“). Precedentemente, non esisteva un metodo rapido per capire quali conversazioni fossero incomplete ma era necessario aprire la singola conversazione per trovare il testo incompleto.

Ora, con l’introduzione della nuova etichetta, questo procedimento sarà ancora più rapido e intuitivo. Inoltre, le chat contenenti bozze appariranno in cima all’elenco, assicurando che i messaggi importanti vengano gestiti per tempo. Una novità particolarmente utile, specie per chi viene spesso interrotto nelle proprie attività e finisce per dimenticare completamente il messaggio in fase di scrittura.

Come detto, il nuovo aggiornamento con la migliorata gestione delle bozze è in fase di distribuzione per gli utenti beta del circuito iOS: ci aspettiamo di vederla presto implementata anche su WhatsApp per Android.