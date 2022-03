WhatsApp: l'ingegnoso trucco per leggere i messaggi cancellati

Ti è mai successo che un contatto di WhatsApp cancellasse messaggi importanti prima che potessi leggerli? La notifica inerente all'avvenuta eliminazione ha tutta l'aria di una “sentenza tombale” circa ogni possibile azione finalizzata al recupero di quei contenuti.

In verità, avresti validi motivi per tirare un sospiro di sollievo: ti informo che esistono soluzioni ben rodate ed efficaci per recuperare un qualunque messaggio che, in caso contrario, andresti a considerare ormai irreperibile all'interno di una conversazione intrattenuta su WhatsApp.

Come recuperare un messaggio cancellato su WhatsApp

Allo stato attuale, WhatsApp concede un bel po' di tempo prima che un messaggio possa essere rimosso dalla chat di tutti gli interlocutori, e non soltanto per sé stessi: una volta cancellato, l'applicazione non ne permette più la visualizzazione. Bisogna quindi agire d'astuzia, cominciando a percorrere delle “strade alternative” e parallele al servizio principale.

Come già ti ho anticipato, tra gli strumenti che potrebbero fare la differenza in questi casi, andrebbero valutate particolari applicazioni che una volta installate sui tuoi smartphone o tablet darebbero modo di leggere i messaggi in questione come se non fossero mai stati cancellati da WhatsApp. Il loro funzionamento è di una semplicità estrema e sono anche parecchio intuitivi in fase di utilizzo.

Una delle app che voglio consigliarti è di sicuro WhatisRemoved+. Qualora non fosse di tuo gradimento, sappi che sul Google Play Store e sull'App Store potrai individuare numerosi servizi di uguale efficacia. Cerchiamo ora di capire come WhatisRemoved+ possa aiutarti per leggere i messaggi cancellati su WhatsApp.

Banalmente, qualora uno dei tuoi contatti dovesse eliminare uno o più messaggi inviati in chat, l'applicazione che ti ho indicato ti avviserebbe con una notifica. A quel punto, ti basterebbe un semplice clic in corrispondenza di essa e riusciresti a leggere l'intero contenuto rimosso dalla conversazione di WhatsApp, in maniera assolutamente rapida e funzionale.