WhatsApp: trucco per visualizzare i messaggi senza notifica di lettura

Hai appena ricevuto su WhatsApp un messaggio dalla persona che ti piace. La curiosità ti assale ma, al tempo stesso, leggere immediatamente la chat potrebbe rivelarsi controproducente. “Tirarsela” un po' non è certo un delitto, anzi: in queste situazioni può essere una strategia in grado di fare la differenza.

Al tempo stesso, non sarebbe male scoprire fin da subito il contenuto di quel messaggio senza però che l'altra persona venga subito messa al corrente dell'avvenuta lettura. In questo caso, sappi che esistono dei banalissimi trucchi grazie a cui potrai visualizzare la chat in questione evitando però che l'applicazione lo notifichi al tuo contatto, così da avere tutto il tempo necessario per elaborare una risposta adeguata.

Come leggere i messaggi di WhatsApp senza inviare la doppia spunta blu

Il primo suggerimento che dovresti prendere in considerazione è quello di utilizzare i widget accessibili sul tuo smartphone con sistema operativo Android o iOS. Di solito, all'interno di una piccola finestrella è possibile scorrere l'anteprima relativa agli ultimi messaggi che hai ricevuto.

Un escamotage che si rivela decisamente utile per le chat brevi, in quanto i messaggi con una maggiore quantità di testo potrebbero essere mostrati solo parzialmente. Come puoi ben intuire, non effettuando l'accesso diretto a WhatsApp, l'altra persona non visualizzerà la doppia spunta blu.

Ad ogni modo, qualora preferissi una soluzione alternativa ai widget, sappi che potrai sempre fare affidamento sulle notifiche di sistema accessibili scorrendo la relativa tendina. Dopo aver ricevuto un messaggio su WhatsApp, questo verrà in parte mostrato proprio nel menù delle notifiche: ti basterà uno swipe dall'alto verso il basso in corrispondenza del testo e riuscirai a leggerlo per intero.

Vien da sé che, nel caso in cui tu ricevessi più di un messaggio in contemporanea, la procedura appena descritta si rivelerebbe inefficace e saresti a quel punto costretto ad accedere direttamente alla chat vera e propria di WhatsApp.