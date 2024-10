WhatsApp: la nuova funzione per trovare le chat più importanti in un attimo

WhatsApp, con l’ultimo aggiornamento beta per Android in versione 2.24.22.5, ha introdotto una nuova funzionalità che permette di filtrare le chat tramite elenchi personalizzati.

Quest’opzione, i cui primi segnali erano già emersi qualche settimana fa, punta a rendere l’esperienza d’uso ancora più efficiente, offrendo la possibilità di organizzare le conversazioni di WhatsApp in maniera più ordinata e mirata.

Come funzionano gli elenchi di WhatsApp

Iniziamo col dare uno sguardo agli screenshot condivisi da WABetaInfo, così da capire meglio come questo nuovo strumento di WhatsApp sia stato sviluppato:

Grazie a questa funzione, gli utenti possono creare elenchi personalizzati direttamente dall’interfaccia principale delle chat. Una volta completata l’operazione, WhatsApp genera automaticamente un filtro che consente di visualizzare solo le conversazioni, sia individuali che di gruppo, incluse in quella specifica lista. Il filtro compare in cima alla scheda delle chat di WhatsApp, facilitando l’accesso alle conversazioni più rilevanti con un semplice tocco. Gli elenchi sono privati e accessibili esclusivamente dall’utente che li ha creati, garantendo così una gestione sicura ed ottimale delle proprie chat.

Nelle fasi successive, gli utenti possono modificare questi elenchi tramite un’apposita sezione posizionata in fondo alla lista delle chat. Da lì, è possibile aggiungere o rimuovere contatti e gruppi, oppure rinominare gli elenchi a seconda delle proprie preferenze. WhatsApp ha inoltre fissato un limite di 20 elenchi per utente, cercando così di mantenere un equilibrio tra flessibilità e semplicità di utilizzo, evitando che l’interfaccia diventi troppo caotica o complessa da navigare.

La nuova funzione di WhatsApp non solo permette di accedere rapidamente alle conversazioni più importanti ma potrebbe rivelarsi particolarmente utile per le aziende. Le imprese possono infatti sfruttare gli elenchi per categorizzare clienti, ordini e transazioni, in modo da gestire più facilmente le richieste o i pagamenti in corso. I filtri delle chat di WhatsApp dovrebbero raggiungere un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane.