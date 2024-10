WhatsApp ascolta i suoi utenti: ecco la novità per reagire ai messaggi

WhatsApp sta lavorando ad una nuova funzionalità grazie a cui gli utenti potranno reagire ai messaggi in chat utilizzando le emoji recenti.

Siamo ancora nella fase di sviluppo, sia per quanto riguarda WhatsApp per Android (2.24.21.15) e sia in riferimento alla beta per iOS (24.21.10.76), ma l’obiettivo è quello di rendere più pratico e veloce il procedimento di reazione ai messaggi sfruttando le emoji che vengono usate con maggior frequenza.

WhatsApp: arriva la barra scorrevole per le reaction

Per maggiore chiarezza, vi mostriamo gli screenshot prontamente condivisi dallo staff di WABetaInfo, sempre sul pezzo per quanto concerne i nuovi aggiornamenti in arrivo su WhatsApp:

Attualmente, WhatsApp permette agli utenti di reagire ai messaggi scegliendo fra sei emoji predefinite: una disponibilità limitata per chi ama esprimersi con le “faccine”. Nell’ultima release beta, la barra delle reaction è stata ampliata e resa scorrevole, permettendo di accedere facilmente a un numero maggiore di emoji, incluse quelle usate di recente. In tal modo non sarà più necessario aprire l’intero pannello delle emoji per cercare quella più efficace con cui esprimere la propria reazione su WhatsApp: nella maggior parte dei casi, potrebbe essere sufficiente scorrere le diverse opzioni mostrate sulla nuova barra scorrevole delle reaction.

Una comodità non da poco per tutti quegli utenti di WhatsApp che utilizzano emoji meno comuni o che, con estrema frequenza, cambiano il tipo di reazione ai messaggi ricevuti in chat. La possibilità di avere un accesso rapido alle emoji recenti consentirà di risparmiare tempo e rendere le interazioni su WhatsApp più personali ed immediate, senza dover navigare ogni volta nel pannello completo di tutte le proposte incluse. Inoltre, questa nuova funzione sarà fruibile sia su dispositivi Android che sugli iPhone con iOS, garantendo un’esperienza coerente per entrambe le piattaforme.

L’aggiornamento non è ancora stato rilasciato ufficialmente: per adesso abbiamo individuato solo i primi segnali di questa novità dedicata alle reaction. Non è escluso che WhatsApp decida di applicare ulteriori modifiche prima di coinvolgere il suo intero pubblico dopo la fase di test sul circuito beta.