La migrazione di WhatsApp da iPhone ad Android debutta con i nuovi flagship foldable di casa Samsung, ovvero i Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 appena annunciati.

WhatsApp: arriva la migrazione da iPhone ad Android

Gli utenti di WhatsApp chiedono da anni un metodo nativo per migrare le loro conversazioni da iOS ad Android e viceversa. Ad aprile, è stato rivelato che l'azienda stesse lavorando alla funzione. Sono passati quattro mesi e adesso sembra che finalmente ci siamo.

L'annuncio è stato fatto durante l'evento Galaxy Unpacked tenutosi poche ore fa; questa è una delle caratteristiche dei nuovi Fold 3 e Flip3 dell'OEM coreano. I possessori di iPhone che acquisteranno i nuovi telefoni Galaxy Z saranno in grado di migrare la cronologia delle chat, incluse le foto e i video.

Non di meno, la funzione di migrazione della chat verrà implementata su altri telefoni Galaxy con Android 10 e versioni successive nelle prossime settimane e alla fine dovrebbe essere disponibile per tutti i device Android, anche se WhatsApp non ha detto quando avverrà ciò.

La migrazione della chat da un iPhone a Galaxy Z Fold3 o Galaxy Z Flip3 richiede un cavo da Lightning a USB-C. Ciò significa che non sarete in grado di accedere alle vostre chat se il tuo iPhone si dovesse rompere. Il vostro melafonino deve essere NECESSARIAMENTE funzionante. Questo è un peccato. Speriamo in nuove implementazioni e migliorie nel corso del tempo, d'altronde tale funzionalità è appena stata presentata. Siamo fiduciosi.

Nelle notizie correlate, sappiamo che la compagnia sudcoreana ha svelato ieri i foldable 2021: Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold 3 e i nuovi orologi Watch4 e Watch4 Classic. Sono stati presentati anche i nuovi auricolari TWS chiamati Galaxy Buds2.

