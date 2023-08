WhatsApp: invio foto in HD disponibile ufficialmente per tutti

Importanti novità in casa Meta, specie per quanto riguarda WhatsApp che, negli ultimi tempi, sta ricevendo numerosi aggiornamenti che introducono sensibili migliorie per alcune funzionalità già fruibili dagli utenti, come una più efficace gestione delle chiamate di gruppo di cui vi abbiamo parlato appena ieri.

Le sorprese non sono finite e, questa volta, e finire sotto la lente di ingrandimento è la possibilità di inviare foto in qualità HD ai propri contatti, possibilità già da tempo al servizio degli utenti inclusi nel circuito beta di WhatsApp.

Foto in HD su WhatsApp: rollout già cominciato

La novità in arrivo sulla versione stabile di WhatsApp è stata annunciata dallo stesso Mark Zuckerberg, presidente e CEO di Meta:

Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione:

“Per i momenti più speciali che vuoi condividere con gli amici e la famiglia in ogni singolo particolare, avrai ora la possibilità di condividere le foto in alta definizione, sempre con la protezione della crittografia end-to-end di WhatsApp. Per garantire che la condivisione delle foto su WhatsApp rimanga veloce e affidabile, la qualità standard rimarrà l’opzione predefinita per l’invio delle foto. Se ricevi una foto in presenza di una scarsa connessione di rete, potrai scegliere, foto per foto, se mantenere la qualità standard o passare all’HD”.

La società non si limita a quanto appena specificato, considerando il fatto che molto presto sarà possibile selezionare la qualità finale anche dei video da inviare in chat, non più soltanto delle foto. Ricordate però che anche per l’opzione HD è previsto un minimo livello di compressione: allo scopo di inviare file in qualità originale, sarà sempre possibile allegarlo come documento. Fatta quest’ulteriore precisazione, l’invio di foto in HD potrebbe già essere disponibile sul tuo account di WhatsApp ma, nel caso ancora mancasse, l’attesa terminerà nel giro delle prossime settimane.