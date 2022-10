WhatsApp: i sondaggi non saranno una funzione esclusiva dei gruppi

Tra le novità più attese dal numeroso pubblico di WhatsApp abbiamo senza dubbio i sondaggi, di cui già ci siamo più volte occupati in nostri precedenti articoli. Ci sarebbero tuttavia degli inaspettati risvolti circa le loro modalità di utilizzo.

Secondo quanto appreso grazie alle recenti anticipazioni trapelate online, i sondaggi potranno essere utilizzati anche nelle conversazioni individuali e non soltanto nelle chat di gruppo (come finora si era lasciato intendere).

Sondaggi disponibili anche nelle chat one-to-one su WhatsApp Beta per iOS

Per avere un quadro generale della situazione, diamo intanto un’occhiata agli screenshot che il team di WABetaInfo ha condiviso in uno dei suoi ultimi post riguardanti nel dettaglio WhatsApp Beta per iOS in versione 22.22.0.75:

Occorre innanzitutto precisare che non tutti i beta tester di WhatsApp su iOS potrebbero avere immediato accesso ai sondaggi. Qualora risultassero disponibili lato server, sarebbe sufficiente accedere alle opzioni di condivisione e nel menù a tendina comparirebbe la relativa voce. Per l’utente sarà possibile inserire fino a 12 alternative di risposta ed il tutto risulterà protetto da crittografia end-to-end.

Certo, verrebbe naturale chiedersi quale utilità possano avere i sondaggi nelle chat one-to-one ma, in determinate situazioni, potrebbero rivelarsi un espediente originale al fine di porre specifiche domande e portare avanti la conversazione in maniera ironica. Bisognerà poi capire se, sulla base dei feedback, tale esperimento troverà concretezza nella versione ufficiale di WhatsApp o se il test verrà interrotto.

