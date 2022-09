WhatsApp: i sondaggi nelle chat di gruppo sono ormai dietro l'angolo

Torniamo ancora a parlare di WhatsApp, i cui sviluppatori sembrerebbero essere particolarmente impegnati nell’ultimo periodo. Numerose le funzionalità introdotte con i recenti aggiornamenti ed un’altra sarebbe a dir poco imminente.

Ci riferiamo alla possibilità di creare sondaggi all’interno delle chat di gruppo su WhatsApp, tema che avevamo già affrontato in nostri precedenti articoli. Ulteriori dettagli sono emersi proprio in queste ore.

I sondaggi in chat fanno capolino su WhatsApp Beta

Le nuove informazioni di cui siamo venuti a conoscenza provengono da un post che lo staff di WABetaInfo ha pubblicato oggi. All’interno di esso è possibile notare la presenza di uno screenshot che chiarisce verso quale direzione si stia orientando il processo di sviluppo dei sondaggi su WhatsApp e di seguito andiamo a condividerlo:

L’immagine fa riferimento a WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.20.11. Come si può facilmente osservare, tra le opzioni disponibili dopo aver cliccato sul pulsante raffigurante una graffetta è comparsa una nuova voce: “Poll”, che significa chiaramente “Sondaggio”. Da precisare però che non tutti i beta tester, ad ora, sono in grado di visualizzare questa specifica icona che, oltretutto, dovrebbe essere presto disponibile anche su WhatsApp Beta per iOS e Desktop.

Trattandosi di uno strumento in fase di sviluppo, c’è ancora molto da comprendere circa l’effettivo funzionamento ma qualche anticipazione relativa a ciò l’abbiamo prontamente condivisa in passato. Nei sondaggi di WhatsApp sarebbe prevista la possibilità di inserire fino a 12 risposte, sia testuali e sia sotto forma di emoji. Qualunque membro del gruppo dovrebbe essere in grado di crearne uno e non soltanto gli amministratori.

Un altro aspetto da chiarire è certamente relativo alla durata del sondaggio: sarà sempre visibile all’interno del gruppo di WhatsApp? Si potrà eventualmente impostare una precisa scadenza? Qualora si trattasse di una chat effimera, verranno attuate le impostazioni generali stabilite dagli amministratori? Particolari che saranno meglio approfonditi dopo il rilascio di tale funzionalità, sia su WhatsApp Beta e sia sul client ufficiale.

