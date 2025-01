WhatsApp ha appena introdotto una novità per i link condivisi in chat

WhatsApp sta perfezionando una piccola ma significativa novità nel modo in cui vengono gestiti i link all’interno delle chat.

Dietro le quinte, gli sviluppatori di WhatsApp hanno lavorato per migliorare la visualizzazione delle anteprime per i singoli collegamenti, aggiungendo un dettaglio che potrebbe sembrare banale ma che, in realtà, aggiunge un livello di immediatezza e chiarezza alla conversazione.

Le anteprime dei link su WhatsApp mostreranno anche le icone dei siti web

Come si evince dallo screenshot fornito da WABetaInfo, relativo a WhatsApp Beta per Android in versione 2.25.1.13, i link in chat saranno accompagnati anche dalla cosiddetta “favicon“, quella piccola icona che solitamente vediamo a fianco del nome di un sito web nella barra del browser, direttamente all’interno della bolla del messaggio.

Immagina di ricevere un link in chat su WhatsApp: ora, oltre al nome del dominio, comparirà anche l’iconcina che identifica visivamente il sito web di riferimento. Questo piccolo dettaglio grafico, in sostanza, rende più facile individuare a colpo d’occhio la provenienza di un determinato collegamento. L’idea è quella di velocizzare il riconoscimento della fonte, un po’ come accade quando vediamo il logo di un’azienda sulla sua home page. Non si tratta di una rivoluzione, ma di un’aggiunta che rende l’esperienza d’uso di WhatsApp ancora più intuitiva.

È importante però sottolineare un aspetto cruciale: questa nuova favicon non è un sigillo di garanzia circa la sicurezza o l’autenticità di un sito. Può aiutare a riconoscere velocemente da dove provenga un collegamento, ma non bisognerebbe mai abbassare la guardia. La presenza dell’iconcina non esclude, infatti, la possibilità che il link nasconda insidie, come tentativi di phishing o reindirizzamenti a siti poco affidabili. Pertanto, gli utenti dovrebbero sempre verificare con attenzione gli indirizzi web e diffidare di comportamenti anomali, anche se il link dovesse mostrare l’icona di un sito conosciuto.

Al momento, questa novità è in fase di test per un pubblico ristretto ma raggiungerà gradualmente un numero sempre più ampio di utenti che utilizzano la versione beta di WhatsApp per Android, regolarmente scaricabile dal Google Play Store.