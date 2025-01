WhatsApp: troppe animazioni in chat? Con questa novità risolverai all'istante

WhatsApp ha deciso di offrire un maggiore controllo sulla gestione delle chat, introducendo una novità che farà felici in molti. Pare infatti che, con un futuro aggiornamento della versione per Android, verrà rilasciata una nuova funzione che permetterà di gestire le animazioni dei messaggi: un aspetto che per alcuni utenti potrebbe risultare fastidioso.

Sarai tu a decidere se emoji, adesivi e GIF debbano essere animati o rimanere statici: un bel salto in avanti per personalizzare l’esperienza d’uso di WhatsApp.

Come bloccare le animazioni su WhatsApp

La novità è stata scovata dal team di WABetaInfo, che ha preso in esame WhatsApp Beta per Android in versione 2.25.1.10:

Nello specifico, questa nuova opzione di WhatsApp si baserà su tre distinti controlli, dando la possibilità di intervenire in modo preciso su ciascun tipo di animazione. Prendiamo l’esempio delle emoji animate: dopo aver spuntato la relativa voce, quelle aggiunte di recente diventeranno delle semplicissime immagini statiche, ma sarà comunque possibile animarle cliccandoci sopra. Lo stesso vale per gli adesivi, che non si muoveranno più in modo autonomo, e per le GIF, che resteranno ferme fino al nostro eventuale clic.

Questa scelta di WhatsApp risponde alle lamentele di numerosi utenti che, trovando le animazioni eccessive ed a volte invasive, si sentivano fin troppo distratti. Quindi, per chi preferisce una chat più tranquilla e senza fronzoli, ecco la possibilità di disattivare la riproduzione automatica di emoji, adesivi e GIF, senza però rinunciare del tutto alla loro presenza, potendo riprodurli manualmente quando lo desiderano.

Dopotutto, ognuno ha il suo stile di conversazione e WhatsApp sta cercando di assecondare le diverse preferenze, offrendo un giusto equilibrio tra funzionalità coinvolgenti e la necessità di non disturbare l’utente. Questa nuova feature garantirà un’esperienza più personalizzata, accontentando così le esigenze di un pubblico più ampio. Ovviamente, vi informeremo appena WhatsApp metterà queste nuove opzioni al servizio di tutti.