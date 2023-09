WhatsApp: ecco la nuova grafica per le icone, presto in arrivo

Con la versione beta 2.23.18.18 di WhatsApp per dispositivi Android sono emersi gli sforzi del team di sviluppo mirati ad offrire un’esperienza d’uso più contemporanea, abbandonando l’ormai iconico colore verde presente nella barra superiore dell’app.

Ora, grazie alla release 2.23.20.10 per il medesimo circuito, disponibile sul Google Play Store, appare chiaro come il percorso di WhatsApp da questo punto di vista stia proseguendo senza sosta, con un’interfaccia ulteriormente migliorata grazie all’introduzione di nuove icone ed una nuova palette di colori.

WhatsApp dà una bella rinfrescata al look

Innanzitutto, diamo uno sguardo agli screenshot condivisi da WABetaInfo, così da avere un quadro più chiaro circa il lavoro portato avanti da WhatsApp:

Come è possibile osservare dalle immagini, WhatsApp ha in programma di apportare significativi miglioramenti all’user interface, donando al servizio un aspetto più al passo con i tempi. Un rinnovato colore verde diventerà il tono predominante, nella modalità chiara ed in quella scura: in quest’ultimo caso però, abbiamo un verde più scuro per la bolla di chat ed uno più chiaro per il pulsante d’azione, l’opposto rispetto a quanto apprezzabile con il tema chiaro.

Queste nuove icone saranno disponibili anche nelle sezioni delle impostazioni e nella schermata relativa alle informazioni sulla chat. Da notare che gli stessi “ritocchini” stanno pian piano raggiungendo anche la versione beta per iOS. Trattandosi di novità ancora in fase di sviluppo, non abbiamo al momento alcuna conferma circa le tempistiche necessarie per il rilascio anche sulla versione ufficiale di WhatsApp ma, come da tradizione, vi terremo al corrente.