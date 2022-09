WhatsApp, Facebook ed Instagram non saranno più (totalmente) gratuiti

WhatsApp, Facebook ed Instagram sono tra le applicazioni più scaricate sui nostri smartphone. Considerando il periodo non esaltante dal punto di vista finanziario, Mark Zuckerberg avrebbe in ballo nuove iniziative per l’imminente futuro.

Meta starebbe infatti lavorando allo sviluppo di “possibili funzionalità a pagamento” per i tre sopracitati servizi, almeno secondo quanto emerso da un resoconto interno corrisposto ai propri dipendenti la scorsa settimana.

Funzioni a pagamento su WhatsApp, Facebook ed Instagram: l’indiscrezione preoccupa gli utenti

Il Metaverso fatica a prendere piede e le entrate pubblicitarie sono in forte ribasso a causa delle intervenute modifiche per il monitoraggio degli annunci di Apple su iOS. Di conseguenza è importante calcare la mano sul potenziale di redditività di WhatsApp, Facebook ed Instagram per “rimanere a galla”. In merito alla questione è intervenuta la testata The Verge che, prima di tutte, ha diffuso importanti dettagli circa le decisioni prese da Meta.

Sarebbe stata predisposta una divisione interna, vale a dire la “New Monetization Experiences“, a capo di cui troviamo Pratiti Raychoudhury (precedentemente impegnato sul fronte ricerca). Secondo quanto precisato da The Verge, l’obiettivo a lungo termine di Meta consisterebbe nel rendere le funzionalità a pagamento di prossima introduzione una fonte primaria di ricavi: tale percorso, secondo le intenzioni della società, dovrebbero giungere a compimento in 5 anni.

Una mossa su cui Mark Zuckerberg non può concedersi passi falsi. La crescente concorrenza di realtà come TikTok, da molti considerata come il social network del momento, sta creando non pochi grattacapi considerando una fuga degli utenti che ormai considerano la sua primissima creatura come “un luogo affollato da boomer“. WhatsApp, invece, continua a tenere botta nonostante il fiato sul collo di Telegram. Anche Instagram, per adesso, gode di buona salute.

In attesa di capire come si evolverà la situazione

