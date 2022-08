WhatsApp: adesso la spesa si fa comodamente seduti sul divano di casa

Le prime avvisaglie di questa nuova implementazione che avrebbe coinvolto WhatsApp iniziarono ad emergere già diversi mesi fa. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Meta.

I milioni di utenti che, giorno dopo giorno, chattano con amici e parenti su WhatsApp potranno dedicarsi allo shopping online senza abbandonare il celebre servizio di messaggistica istantanea.

WhatsApp: lo shopping end-to-end è ora ufficiale

Pur non trattandosi di una funzionalità per il circuito beta, questa nuova integrazione è al momento disponibile solo per l’India, in attesa che poi l’aggiornamento coinvolga l’utenza di WhatsApp a livello globale. Tutto prende il via dalla partnership con l’e-commerce locale “JioMart”. A tal proposito, Mark Zuckerberg ha dichiarato:

“Questa è la nostra prima esperienza di acquisto end-to-end su WhatsApp: ora le persone possono acquistare prodotti alimentari da JioMart direttamente in una chat.”

L’operazione d’acquisto è molto semplice: basta inviare il messaggio “Hi” al numero di JioMart registrato con account WhatsApp Business. Il bot automatico darà accesso ad una pagina in-app nella quale verranno mostrati i prodotti acquistabili: per aggiungerli al carrello sarà sufficiente cliccare sulla relativa icona “+” situata immediatamente a destra. Il pagamento della merce potrà essere effettuato secondo tre precise modalità: in contanti alla consegna, direttamente dal sito di JioMart oppure su WhatsApp mediante carta precedentemente collegata.

