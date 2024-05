WhatsApp: ecco la NUOVA barra multifunzione per le chiamate

Gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando per ottimizzare ulteriormente la gestione delle chiamate nel momento stesso in cui l’utente dovesse minimizzare la relativa schermata, migliorando così l’esperienza d’uso complessiva.

Con il recente aggiornamento di WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.10.18, ora disponibile sul Google Play Store, è infatti emersa una comoda novità nell’interfaccia di navigazione.

Come funziona la barra delle chiamate su WhatsApp

Iniziamo dando uno sguardo allo screenshot pubblicato dallo staff di WABetaInfo, concentrandoci in principal modo sulla parte superiore:

Come si evince dall’immagine, quando si riduce ad icona la chiamata, nella zona in alto dell’interfaccia fa la sua comparsa una nuova barra di navigazione che offre agli utenti maggiori possibilità di controllo. In precedenza, si poteva solo tornare alla chiamata toccando la barra di stato verde. Ora non c’è più bisogno di ripristinare tale schermata, in quanto si riesce tranquillamente a disattivare l’audio o terminare la chiamata premendo sui relativi pulsanti mostrati nella nuova barra in primo piano.

Non c’è dubbio sul fatto che una barra di navigazione così concepita porti significativi vantaggi per gli utenti, migliorando le capacità di multitasking e consentendo una gestione più agevole delle chiamate in corso. Questo significa che si potrà continuare ad eseguire altre attività e mandare avanti conversazioni avendo sempre a portata di mano i principali controlli per le chiamate, godendo oltretutto di un’interfaccia grafica più moderna ed intuitiva.

La nuova barra di navigazione per le chiamate audio è attualmente disponibile solo per alcuni fra coloro che hanno installando gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp Beta per Android dal Google Play Store ma, molto presto, tale possibilità verrà estesa anche alla rimanente utenza.