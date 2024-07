WhatsApp: con l'USERNAME potrai NASCONDERE il tuo numero

WhatsApp sta continuando a lavorare per offrire ai suoi milioni di utenti una nuova funzionalità che consenta di creare username univoci, così da migliorare la privacy e facilitare le comunicazioni sulla piattaforma senza la necessità di rivelare i loro numeri di telefono.

Questa funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento di WhatsApp, ma con l’ultima release per il client web sono emersi dettagli interessanti.

Come funziona l’username su WhatsApp

A tornare sull’argomento è stato il team di WABetaInfo: già lo scorso venne annunciato l’arrivo dei nomi utente che, in prima battuta, coinvolgeranno WhatsApp Web. Lo screenshot che vi mostriamo di seguito chiarisce meglio il tutto:

Nello specifico, questa funzione darà modo di personalizzare il proprio profilo e di connettersi agli altri utenti sfruttando un identificatore univoco. Tra non molto sarà dunque possibile entrare in contatto con amici, familiari, colleghi o semplici conoscenti senza per forza condividere il numero di telefono, rendendo il tutto ancora più pratico e sicuro in ottica di privacy.

Sebbene non sia ancora possibile creare un username su WhatsApp, gli sviluppatori intendono perfezionare ulteriormente questa funzionalità prima del lancio ufficiale ed hanno così introdotto una nuova interfaccia, scovata proprio con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Web.

In fase di configurazione sarà importante verificare la disponibilità del nome utente desiderato, così da garantirne l’univocità. Dopo aver impostato l’username, solo coloro a cui hai comunicato questo dettaglio (oltre a chi ovviamente possiede già il tuo numero di telefono) saranno in grado di contattarti su WhatsApp.