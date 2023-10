WhatsApp, i nomi utente si avvicinano: numeri telefonici al sicuro

WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento su iOS tramite il programma beta TestFlight, portando il servizio alla versione 23.20.1.71. Gli sviluppatori stanno attualmente lavorando ad una nuova funzione che permetterà agli utenti di configurare un nome utente personalizzato ed univoco.

Questa utile opzione sarà resa disponibile in una prossima versione di WhatsApp e, pur richiamando quanto già apprezzato su servizi concorrenti fra cui Telegram, fornisce uno strumento in più a tutela della privacy.

Maggiore sicurezza su WhatsApp grazie al nome utente

Già in un nostro precedente articolo di alcuni mesi fa avevamo parlato degli username, nonostante fossero solo “voci di corridoio”, ma oggi il team di WABetaInfo fornisce uno screenshot relativo proprio a WhatsApp Beta per iOS e conferma l’arrivo di questa impostazione:

Grazie a questa novità, non dovrai più condividere il tuo numero di telefono per comunicare con persone nuove, poiché sarai in grado di utilizzare il tuo nome utente. Come evidenziato nell’immagine, sarà presto possibile selezionare il tuo username direttamente dalle impostazioni del profilo: in una futura release, verrà introdotta una nuova sezione dedicata proprio a questa funzionalità all’interno di tale schermata. Insomma, tutto estremamente veloce ed intuitivo.

I nomi utente su WhatsApp saranno composti da caratteri alfanumerici ed alcuni caratteri speciali, garantendo l’unicità. È importante sottolineare che la configurazione dell’username rimarrà facoltativa e che il numero di telefono associato ad un account che inizia una conversazione tramite il nome utente rimarrà sempre nascosto, a meno che le persone coinvolte nella chat di WhatsApp abbiano già scambiato i rispettivi recapiti in precedenza.