WhatsApp: come sapere se un utente Telegram vuole inviarti un messaggio

WhatsApp sta rilasciando importanti novità per la gestione delle chat di terze parti, argomento del quale abbiamo più volte parlato in nostri precedenti articoli.

Già con l’aggiornamento beta per Android in versione 2.24.18.6 erano emerse le prime tracce di questa nuova funzionalità. Ora, con WhatsApp Beta per Android 2.24.23.8, già disponibile sul Google Play Store, viene fatto un ulteriore passo in avanti.

Chat interoperabili su WhatsApp: a che punto siamo

Lo screenshot di WABetaInfo non lascia dubbi circa lo stato di avanzamento nello sviluppo di questa funzione su WhatsApp:

Spuntando la relativa opzione, potrai ricevere notifiche nel momento in cui l’utente di un’applicazione di terze parti, come ad esempio Telegram, proverà ad inviarti un messaggio su WhatsApp, dandoti modo di accettare o rifiutare tali richieste. Avrai quindi il pieno controllo sulle interazioni con piattaforme esterne, decidendo chi può contattarti ed impostando la ricezione delle notifiche in base alle tue preferenze.

Nelle fasi iniziali, questa funzionalità di WhatsApp sarà disponibile solo in Europa, probabilmente per adeguarsi alle normative dell’Unione Europea in materia di privacy e controllo sui dati. Nel concreto, abbiamo assistito ad un cambiamento in corsa: l’intenzione degli sviluppatori era di fornire piena visibilità a tutte le notifiche provenienti da app di terze parti. In seguito, come abbiamo appena osservato, il team di WhatsApp ha deciso di implementare un comodo pulsante di scelta per attivare o disattivare questa tipologia di avvisi in ogni momento, così da proteggerti più efficacemente da eventuali tentativi di spam e interazioni non desiderate.

L’attenzione alla privacy continua ad essere un aspetto imprescindibile per tutte le novità aggiunte grazie agli ultimi aggiornamenti. Non appena l’opzione sarà disponibile anche sul client ufficiale per Android, oltre che su quello per iOS, WhatsApp specificherà meglio ulteriori dettagli, continuando a perfezionare il sistema delle chat interoperabili per garantire la migliore esperienza di comunicazione possibile.