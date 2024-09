WhatsApp e Messenger pronte ad accogliere gli utenti di Telegram

Meta sta introducendo un’importante novità per WhatsApp e Facebook Messenger: le due app potranno collegarsi con altre piattaforme di messaggistica della concorrenza.

Questo permetterà di ricevere e gestire messaggi provenienti da servizi terzi direttamente all’interno di WhatsApp e Messenger. Il tutto con l’obiettivo di rendere più semplice ed immediata la gestione delle comunicazioni.

Una nuova era per WhatsApp e Facebook Messenger

La funzionalità verrà resa disponibile inizialmente in Europa. Meta ha deciso di ottimizzare questo cambiamento in risposta alle normative imposte dal Digital Markets Act dell’Unione Europea, che promuove una concorrenza più equa tra le varie aziende tecnologiche. Gli utenti europei potranno quindi visualizzare i messaggi di app come Telegram e Signal direttamente accanto alle conversazioni di WhatsApp e Messenger.

L’aggiornamento permetterà di scegliere da quali applicazioni ricevere messaggi e come mostrare le notifiche. Sarà anche possibile visualizzare tutti i messaggi di diverse app in un’unica schermata, facilitando il monitoraggio delle conversazioni. Le funzionalità basilari come reazioni, risposte e spunte di lettura saranno incluse.

L’aggiornamento rappresenta un cambiamento significativo verso un sistema di messaggistica più integrato. Consentendo a WhatsApp e Messenger di interagire con altre app, Meta si fa artefice di un’innovazione che potrebbe segnare una svolta nel modo in cui le piattaforme di messaggistica interagiscono fra loro.