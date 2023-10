WhatsApp: come creare nuovi sticker con l'intelligenza artificiale

WhatsApp ha iniziato il rilascio degli sticker AI, dopo la fase di test avviata nel mese di agosto: gli utenti potranno creare da zero nuovi adesivi semplicemente descrivendo il risultato finale che vorrebbero ottenere.

Questa nuova funzione, basata sull’intelligenza artificiale generativa fornita da Meta, non è al momento disponibile in Italia ma sarà resa accessibile anche per noi durante le prossime settimane.

Libera la creatività con gli sticker AI su WhatsApp

A dare l’annuncio di questa ulteriore implementazione è stato lo stesso team di WhatsApp, tramite i suoi profili social ufficiali:

The next great sticker artist is you. Make your own stickers in your own words with AI Stickers ✨ now on WhatsApp. pic.twitter.com/zvYII2OMEJ — WhatsApp (@WhatsApp) October 25, 2023

Per iniziare a sfruttare questa nuova funzionalità dedicata alla creazione di adesivi, gli utenti dovranno semplicemente aprire WhatsApp e selezionare una chat, individuale o di gruppo, come farebbero normalmente per continuare una conversazione. Nella sezione degli adesivi troveranno il pulsante “Crea”, in cima all’elenco delle opzioni relative alle immagini che possono essere inviate: cliccando su di esso, si aprirà un nuovo pop-up con la dicitura “Crea adesivi con AI”.

Successivamente, verrà visualizzata la schermata contenente una casella di testo nella quale gli utenti dovranno inserire descrizioni o istruzioni per il sistema AI: a questo punto, l’intelligenza artificiale farà il resto e proporrà diverse alternative in base al tema specificato. La creazione sarà automatica e gli sticker generati potranno essere salvati e condivisi come un qualunque altro adesivo. Ad essi, WhatsApp assegnerà un’icona speciale identificativa del processo di creazione tramite AI.