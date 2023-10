WhatsApp: ora potete usare 2 ACCOUNT contemporaneamente

La notizia era nell’area da molto tempo e, anche in nostri precedenti articoli, avevamo anticipato l’arrivo di questa nuova funzione su WhatsApp. Oggi abbiamo la conferma della società e gli utenti hanno fin da subito palesato il loro entusiasmo.

Lo avete già intuito dal titolo: WhatsApp consente ora di utilizzare due account mediante la stessa applicazione installata sullo smartphone. Inoltre, la procedura da seguire per configurare il doppio account è davvero molto semplice.

Come avere un doppio account su WhatsApp

A dare comunicazione di ciò è stato lo stesso patron di Meta, Mark Zuckerberg, tramite un post pubblicato sui suoi profili social:

Affidandoci al comunicato stampa giunto in redazione, per configurare un secondo account avrai bisogno di un ulteriore numero di telefono e di un’altra scheda SIM, oppure di uno smartphone che supporti più SIM o eSIM. A questo punto, ti basterà aprire le impostazioni di WhatsApp, cliccare sulla freccia accanto al tuo nome e successivamente su “Aggiungi account”. Potrai inoltre controllare le impostazioni per la privacy e le notifiche su ciascun account.

Una funzionalità particolarmente utile per coloro che possiedono un numero di telefono privato ed una numerazione tipicamente utilizzata in ambito lavorativo. La possibilità di aggiungere un nuovo account è disponibile da oggi per tutti, supponendo che abbiate già aggiornato il servizio all’ultima versione disponibile tramite lo store ufficiale. Continuate a seguirci per restare sempre informati su tutte le nuove funzioni di prossimo arrivo su WhatsApp.