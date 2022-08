WhatsApp: c'è un geniale trucco per trovare il numero di qualcuno

Sappiamo bene quanto sia difficile rintracciare su WhatsApp persone di cui non si possiede il numero di telefono, limite che invece non coinvolge i social network come Instagram e Facebook dove è sufficiente digitare il nome per individuare il profilo dell’utente desiderato.

Tuttavia, esiste un pratico trucco grazie a cui si può efficacemente aggirare l’ostacolo e, in men che non si dica, risalire al cellulare della persona con cui ci si vuole mettere in contatto proprio tramite WhatsApp.

Come trovare una persona su WhatsApp senza avere il suo numero di telefono

Per aggiungere su WhatsApp utenti di cui non si conosce il numero telefonico basta semplicemente scaricare un’applicazione chiamata “True Caller”. In buona sostanza, parliamo di una sorta d’archivio telefonico digitale (simile a “Pagine Gialle”, per intenderci) che, in molti casi, giunge in soccorso di quelle invadenti aziende che propongono offerte e promozioni di qualunque tipo.

L’utilizzo dell’app è gratuito ma si può sottoscrivere un abbonamento mensile per alcune funzionalità extra. Al fine di consultare l’elenco delle numerazioni registrate è necessario inserire anche il proprio recapito. Non vi è nessuna garanzia di successo ma solo la possibilità che la persona cercata abbia indicato il numero tramite cui poterla contattare su WhatsApp: un tentativo sarebbe il caso di farlo, no?

Prima di salutarci, abbiamo un altro piccolo consiglio: qualora avessi bisogno di un nuovo smartphone economico e compatibile con le ultime su WhatsApp, ti consigliamo l’ottimo Samsung Galaxy A22 5G che, per un arco di tempo limitato, puoi trovare su Amazon al prezzo promozionale di appena 166 euro grazie ad uno sconto pazzesco pari a ben il 34%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.