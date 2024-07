WhatsApp: basterà il DOPPIO clic per utilizzare questa funzione

WhatsApp non si limita ad introdurre nuove funzioni per rendere ancora più completa l’esperienza di utilizzo da parte degli utenti ma continua il suo lavoro per semplificare alcune delle possibilità già esistenti.

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, esattamente il 2.24.16.7, abbiamo scoperto che sarà ancora più immediato reagire a messaggi, foto, video e audio ricevuti in chat.

WhatsApp migliora le reazioni ai messaggi

Mettere like e mostrare la propria reazione a specifici contenuti è un’abitudine che abbiamo maturato negli anni su tutti i principali social network, oltre che su WhatsApp da un po’ di tempo a questa parte. Per reagire ad un messaggio è necessario effettuare una pressione prolungata in corrispondenza di esso e poi scegliere l’emoji più appropriata. Fra non molto, come ci mostra la GIF condivisa da WABetaInfo, questa operazione verrà ulteriormente velocizzata:

Parliamo quindi di una nuova funzionalità che consente di reagire ai messaggi di WhatsApp applicando un banalissimo doppio clic, a seguito di cui verrà mostrata l’emoji predefinita del cuore. Al momento non è chiaro se l’utente potrà decidere in autonomia il tipo di reazione da impostare o se, almeno nelle fasi iniziale, si potrà ottenere solo quella appena descritta.

Per effetto di tale cambiamento, sarà necessario attuare la pressione prolungata solo qualora si volesse utilizzare un’emoji diversa fra quelle proposte nella barra delle reazioni. Trattandosi di una funzione in fase di sviluppo, non sappiamo ancora se WhatsApp darà modo all’utente di disattivare il doppio clic per evitare che reagisca per sbaglio a determinati messaggi: ovviamente, vi terremmo informati su ogni possibile novità.