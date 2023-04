WhatsApp: arrivano i videomessaggi circolari, come su Telegram

Nelle ultime settimane sono emerse notizie circa una nuova funzionalità in fase di sviluppo su WhatsApp Beta per iOS: i videomessaggi.

Questo strumento permetterà agli utenti di registrare ed inviare con estrema velocità brevi video ai loro contatti, semplicemente premendo il pulsante della fotocamera (un po’ come avviene con il pulsante del microfono per i messaggi vocali).

Tale funzione è ancora in fase di sviluppo ma, grazie all’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android (versione 2.23.8.19 disponibile su Google Play Store) abbiamo scoperto che i tempi per il rilascio potrebbero essere più brevi del previsto.

Videomessaggi su WhatsApp: le ultime novità

Diamo intanto uno sguardo allo screenshot condiviso dai colleghi di WABetaInfo, grazie a cui possiamo osservare in anteprima il layout che gli sviluppatori di WhatsApp hanno ideato per i videomessaggi:

Come si può vedere intuire, i videomessaggi su WhatsApp si caratterizzeranno per la forma circolare, così da distinguerli rispetto ai video regolari (qualcuno ha detto Telegram?). Trattandosi di una funzionalità in fase di sviluppo, si spiega la tremenda leggibilità dei caratteri bianchi su sfondo chiaro, dettaglio che verrà sistemato con un prossimo aggiornamento.

La principale differenza tra un video classico di WhatsApp ed un videomessaggio risiede nel fatto che quest’ultimo verrà registrato ed inviato in tempo reale, mentre il video tradizionale può essere pre-registrato e salvato prima che lo si inoltri. Nel concreto, il videomessaggio rappresenta anche una prova tangibile del fatto che dall’altra parte ci sia realmente la persona con cui crediamo di chattare.

Da sottolineare che i videomessaggi godranno di crittografia end-to-end e potranno raggiungere una durata massima di 60 secondi. Inoltre, non potranno essere né scaricati sul dispositivo e né inoltrati a terzi. Al momento, risulta possibile registrarli per mezzo di un comune screen recorder ma WhatsApp potrebbe introdurre un limite a breve e consentire anche di inviarli in modalità “unica visualizzazione“.