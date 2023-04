WhatsApp: FINALMENTE puoi avere lo stesso account su più smartphone

Grazie al nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, gli utenti possono ora accedere alle loro chat tramite un secondo dispositivo e senza le necessità che lo smartphone principale sia connesso ad internet.

Inizialmente, la companion mode era disponibile solo per un gruppo selezionato di beta tester ma, con l’ultimo update, questa possibilità è stata messa anche a disposizione degli altri utenti che utilizzano WhatsApp Beta per Android.

WhatsApp companion mode su Android: come funziona

Al momento la modalità companion è disponibile solo su smartphone Android (o tablet): gli iscritti a WhatsApp per iOS dovranno ancora aspettare. Tuttavia, qualora avessi un iPhone, potresti già collegare un secondo telefono o tablet Android. La procedura da seguire include i seguenti step:

Scarica l’ultima versione beta di WhatsApp Messenger o WhatsApp Business dal Google Play Store sul tuo dispositivo Android secondario; Tocca il menu a tre punti presente nella schermata di registrazione e vedrai l’opzione “Collega un dispositivo”; Apri WhatsApp sul tuo dispositivo principale, tocca “Impostazioni> Dispositivi collegati” ed inquadra il codice QR che verrà appositamente generato.

Quando colleghi il tuo account WhatsApp ad un altro device, la cronologia delle chat viene sincronizzata su tutti i dispositivi collegati. È importante notare che puoi utilizzare fino a quattro apparecchi contemporaneamente. Inoltre, i tuoi messaggi personali e le chiamate mantengono la crittografia end-to-end anche quando si avvia l’app da un dispositivo mobile collegato: in sostanza, un nuovo messaggio lo ricevi su entrambi gli smartphone o tablet.

Trattandosi di una fase di test, è importante ricordare che alcune tra le nuove funzionalità potrebbero non essere disponibili fin da subito nella companion mode: una fra tutte, la possibilità di pubblicare stati dal dispositivo collegato. Vi aggiorneremo nel momento stesso in cui tale modalità sarà messa al servizio anche degli utilizzatori di WhatsApp Beta per iOS, in modo che diventi facile sfruttare anche un altro iPhone come secondo dispositivo.