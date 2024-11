WhatsApp: anche su iOS arriva l'ultima novità per gli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità per aiutare gli utenti a non perdere gli aggiornamenti di stato dei loro contatti preferiti.

Inizialmente lanciata su WhatsApp Beta per Android, questa funzione arriva ora anche su iOS grazie all’aggiornamento beta 24.22.10.80, disponibile tramite TestFlight.

Come funzionano le notifiche per i nuovi stati di WhatsApp

La nuova funzione, scovata dal team di WABetaInfo, permette di ricevere promemoria occasionali relativi agli aggiornamenti di stato non visti: utile per gli utenti che non controllano frequentemente tale sezione di WhatsApp ma desiderano restare aggiornati sui contenuti pubblicati dai contatti con cui interagiscono più spesso.

Attraverso le impostazioni di notifica, anche gli utenti di WhatsApp Beta per iOS possono attivare questa opzione. La spunta manuale è necessaria, in quanto tale funzione non sarà abilitata in modo predefinito: si garantisce così una maggiore flessibilità ed un controllo più diretto sulle notifiche da ricevere. Questo approccio offre una doppia comodità: per chi desidera seguire gli aggiornamenti di stato dei contatti preferiti, i promemoria evitano di dover controllare assiduamente la relativa sezione di WhatsApp; tuttavia, chiunque ritenesse queste notifiche fastidiose, potrebbe disattivarle in ogni momento.

Un aspetto importante di questa nuova funzione è la riservatezza: infatti, l’attivazione dei promemoria non verrà notificata agli altri contatti su WhatsApp. Pur non essendo possibile scegliere la frequenza delle notifiche o selezionare in modo specifico su quali aggiornamenti di stato essere informati, il sistema darà una sorta di priorità automatica agli stati dei contatti con cui l’utente ha interagito di più nelle ultime settimane, mettendo in secondo piano quelli ritenuti trascurabili.

Attualmente, la nuova funzionalità è disponibile solo per un ristretto numero di utenti beta su iOS, oltre che per i sopracitati beta tester di Android, ma WhatsApp ha in programma di estenderne progressivamente l’accesso ad un pubblico più ampio, prima dell’effettivo rilascio sulla versione stabile dell’applicazione.