WhatsApp: aggiornamenti di stato condivisi anche su Facebook

WhatsApp sta rilasciando un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di Google Play: al suo interno, una funzione opzionale per configurare la possibilità di condividere automaticamente gli aggiornamenti di stato anche su Facebook.

Per adesso, questa opzione è disponibile solamente per i beta tester ma, fatte le adeguate valutazioni in merito ai feedback ricevuti, anche il client ufficiale di WhatsApp dovrebbe ottenere l’update.

Come condividere gli stati di WhatsApp su Facebook

Già su WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.9.13 erano comparsi i primi segnali di questa nuova funzione. Ora, dopo un’attenta analisi che lo staff di WABetaInfo ha compiuto sulla versione 2.23.9.22, abbiamo scoperto che la condivisione opzionale degli stati su Facebook è già realtà, come dimostrano i seguenti screenshot:

Quando si attiva questa funzionalità, gli aggiornamenti di stato vengono automaticamente pubblicati su Facebook Story, senza che si renda necessario chiudere WhatsApp o passare da un’applicazione all’altra. Inoltre, è possibile controllare quali aggiornamenti di stato siano stati condivisi sul social e quali utenti, fra gli amici di Facebook, possano visualizzarli.

Un’implementazione utile per tutti coloro che pubblicano abitualmente stati e storie. Già in passato era possibile condividere gli aggiornamenti anche su Facebook, tuttavia mancava ogni possibilità di scelta e la pubblicazione avveniva in modo costante ed automatico. Ora, disattivando la suddetta opzione, si potrà mantenere lo stato solo su WhatsApp o selezionare con maggiore cura il pubblico di destinazione.

Come detto, questa nuova funzione è ora al servizio degli utenti che utilizzano WhatsApp Beta per Android ma, già dalle prossime settimane, potrebbero esserci interessanti sorprese sia per quanto riguarda l’applicazione ufficiale e sia per coloro che hanno installato la chat su iOS o su Desktop.