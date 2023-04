WhatsApp: ADDIO Google Drive per il trasferimento delle chat

WhatsApp sta lanciando una nuova funzionalità, grazie a cui effettuare il trasferimento delle chat su un nuovo dispositivo Android senza che si renda necessario il backup su Google Drive. Al momento, solo alcuni fortunati beta tester possono utilizzarla e valutarne le potenzialità.

Già nella versione beta 2.23.1.25 di WhatsApp per Android si erano visti importanti segnali circa questa ulteriore implementazione che, senza dubbio, renderà ancora più immediata ed intuitiva l’operazione.

Basterà il codice QR per trasferire le chat di WhatsApp

Come sempre, le ultime e più significative novità riguardanti WhatsApp le apprendiamo grazie alle informazioni condivise dal team di WABetaInfo, da cui attingiamo anche per lo screenshot che vi mostriamo di seguito per comprendere meglio come il tutto sarà organizzato dal punto di vista della grafica e del layout (che potrebbe comunque subire ulteriori modifiche nel tempo):

Nello specifico, stiamo parlando di WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.9.19. Per poter usufruire di questa funzione, basta recarsi in “Impostazioni > Chat”. Grazie al nuovo sistema di trasferimento, è sufficiente scansionare il codice QR fornito dall’app per avviare la migrazione delle chat sul nuovo dispositivo Android, senza la necessità di effettuare backup manuali sul Google Drive.

Tale funzionalità permette un’esperienza di migrazione facile ed efficiente, eliminando la necessità di uno step aggiuntivo che potrebbe risultare stressante in caso di molte conversazioni da trasferire. “Accorciare i tempi” è sicuramente uno degli obiettivi principali che, specie negli ultimi mesi, sta guidando il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp per i recenti aggiornamenti.

Questa nuova modalità è già disponibile per alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione beta per Android dal Google Play Store. Ad ora, non è possibile conoscere le tempistiche utili perché la migrazione delle chat di WhatsApp senza Google Drive venga messa al servizio della restante fetta di pubblico ma la strada da percorrere è ben avviata.