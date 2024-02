Vuoi una privacy online impareggiabile? Oggi basta una VPN a soli 2,19€ al mese

La difesa della privacy online è uno dei temi di maggiore attualità negli ultimi mesi. Purtroppo però, come capita spesso e volentieri, si fa davvero poco per trovare un rimedio efficace contro il tracciamento dei dati da parte delle aziende. Eppure la soluzione ci sarebbe anche, per giunta a basso costo: l’attivazione di una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di aumentare la protezione digitale grazie alla navigazione in completo anonimato e il mascheramento dell’IP.

Tra le migliori VPN per difendere la propria privacy quando si naviga in Internet segnaliamo CyberGhost VPN, oggi in offerta a 2,19 euro al mese per 24 mesi, grazie al maxi sconto dell’82%. L’offerta è disponibile a tempo limitato, con una garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni.

I vantaggi di una VPN come CyberGhost per la privacy online

Il servizio VPN di CyberGhost va a nascondere la propria attività Internet al provider di rete nazionale, agli hacker, alle aziende, agli inserzionisti della pubblicità e al governo. Questo indipendentemente dall’attività svolta in rete: che sia la visione di una serie TV, interminabili sessioni di gaming, operazioni bancarie, acquisti, ecc.

A rendere speciale CyberGhost è, tra le altre cose, sia l’utilizzo della crittografia AES a 256 bit, la migliore del settore, la politica di no-log, certificata da uno studio indipendente. Tutto questo fa sì che la prossima volta che effettuerai l’accesso a Internet la tua privacy sarà al sicuro.

Cogli al volo l’offerta a tempo limitato di CyberGhost per attivare il servizio VPN a soli 2,19 euro al mese per 24 mesi, con 2 mesi extra di servizio in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.