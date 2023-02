VPN per Android: ecco la SCELTA GIUSTA per navigare veloci e in sicurezza

Come scegliere la migliore VPN per Android in questo momento? Per fare la scelta giusta è necessario tenere in considerazione la sicurezza e la privacy che il servizio deve garantire quando si utilizza la connessione in mobilità. Non bisogna trascurare la velocità e la possibilità di utilizzare la rete senza limiti. Un altro elemento importante da considerare è il costo. Una VPN gratuita presenta troppe limitazioni per un uso anche solo sporadico ma un servizio di queste tipo non dovrebbe costare più di qualche euro al mese.

A rispondere in modo completo a questi elementi è Surfshark, una delle migliori VPN per Android e, più in generale, una delle migliori del mercato. Surfshark è sicura e veloce e, con la nuova offerta, è disponibile al costo di 2,30 euro al mese andando ad attivare il piano biennale, con 2 mesi aggiuntivi in aggiunta. L’offerta in questione può essere attivata direttamente dal link qui di sotto.

Nuova VPN per Android: ecco i vantaggi di Surfshark

Surfshark ha tutte le carte in regola per essere considerata come la miglior VPN da utilizzare su Android. Il servizio, infatti, garantisce la massima sicurezza e la massima privacy, grazie alla crittografia dei dati della connessione e ad una politica no log che assicura l’assenza di un tracciamento delle informazioni dell’utente. Da notare, inoltre, che la connessione tramite Surfshark è senza limiti di traffico, di tempo e di velocità.

La VPN, inoltre, si basa su di un network articolato di server sparsi in tutto il mondo per garantire sempre prestazioni al top oltre che la possibilità di aggirare qualsiasi limite geografico posto dai servizi web. Da notare, inoltre, che Surfshark può contare su uno strumento di protezione aggiuntiva che blocca annunci, malware e pop-up durante la connessione. La VPN, inoltre, sarà accessibile da un numero di dispositivi illimitato in contemporanea.

Con l’offerta attuale è possibile attivare Surfshark al prezzo di 2,30 euro al mese scegliendo il piano biennale per una spesa complessiva di circa 59 euro con la possibilità di pagamento in 3 rate con PayPal. Per scoprire i dettagli dell’offerta c’è il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.