VPN per Android e iPhone: l'offerta migliore include anche 1 TB in cloud

Scegliere una nuova VPN per Android oppure per iPhone diventa oggi ancora più semplice: la nuova offerta di NordVPN, infatti, garantisce un risparmio netto sul costo del servizio, senza alcun compromesso sulla qualità.

Con il piano biennale, infatti, NordVVPN prevede 3 mesi gratis extra e, soprattutto, un prezzo scontato ad appena 3,79 euro al mese. Da notare, però, che con 2 euro in più al mese è possibile passare al piano Completo che prevede anche 1 TB in cloud e il Password Manager.

Per accedere alla promozione, valida per un periodo di tempo limitato, è possibile seguire il link qui di sotto.

NordVPN è la VPN giusta per Android e iPhone

Chi è alla ricerca di una nuova VPN per iPhone o per Android può puntare su NordVPN, disponibile come app su entrambi i sistemi operativi (l’app può essere scaricata direttamente dallo store del dispositivo).

NordVPN garantisce una connessione senza limiti di banda, protetta dalla crittografia e da una politica no log, per eliminare qualsiasi forma di tracciamento, e con la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server per aggirare eventuali blocchi geografici all’accesso a un sito web.

Con questa VPN per Android e iPhone è possibile ridurre il prezzo fino a 3,79 euro al mese, attivando il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi (c’è una garanzia di rimborso oltre alla fatturazione anticipata con possibilità di pagare in 3 rate).

Con l’aggiunta di appena 2 euro in più, però, NordVPN diventa completa. In questo caso, infatti, è possibile attivare l’abbonamento includendo anche il password manager e 1 TB in cloud e massimizzando i vantaggi, mantenendo una spesa contenuta.

L’attivazione della VPN può avvenire direttamente online. Basta accedere al sito di NordVPN, tramite il link qui di sotto, e scegliere poi la versione da attivare. Completata l’attivazione, la VPN sarà subito pronta all’uso.

