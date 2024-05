PrivateVPN ti permette di navigare anonimamente a soli 2€ al mese

Negli ultimi anni, l’uso di servizi VPN è aumentato e sempre più persone cercano di proteggere la propria privacy online. In questo contesto, PrivateVPN si distingue per offrire una soluzione completa e affidabile, oltre che economica: con la promozione attiva, infatti, puoi sottoscrivere 12 mesi di abbonamento e riceverne 24 extra a soli 2,08 euro al mese. Pari all’85% di sconto.

Zero log, vasta rete di server e crittografia

Tra le caratteristiche più importanti di PrivateVPN vi è la sua politica di ZERO registrazione dei dati. Grazie alle leggi sulla privacy svedesi, non vengono conservati registri di traffico che potrebbero essere acquisiti da terzi. Nemmeno PrivateVPN conosce le attività online dei suoi utenti.

Inoltre, PrivateVPN consente fino a 6 connessioni simultanee, il che lo rende ideale per famiglie o gruppi di amici che vogliono proteggere la propria privacy su più dispositivi contemporaneamente. La protezione contro le perdite IPv6, poi, assicura che l’identità degli utenti rimanga al sicuro anche in caso di disconnessione dalla VPN.

Con PrivateVPN, gli utenti ottengono anche larghezza di banda e velocità illimitate, garantendo una navigazione fluida senza buffering o ritardi nei download. Grazie alla crittografia a 2048 bit con AES-256, PrivateVPN offre uno dei più alti livelli di sicurezza disponibili sul mercato.

La rete di server di PrivateVPN si estende in 63 paesi, consentendo agli utenti di accedere a contenuti geograficamente limitati da qualsiasi parte del mondo. E, in caso di necessità, il servizio clienti di PrivateVPN offre supporto completo, con la possibilità di parlare direttamente con gli sviluppatori per ottenere assistenza.

Infine, PrivateVPN offre garanzia di rimborso completo di 30 giorni, che permette agli utenti di provare il servizio senza rischi. Con l’attuale offerta speciale di 12 mesi più 24 mesi extra a un prezzo ridotto del 85%, non c’è mai stato un momento migliore per proteggere la propria privacy online con PrivateVPN.