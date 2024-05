CyberGhost VPN in OFFERTA a 2,19€ e garanzia di RIMBORSO

CyberGhost VPN è la soluzione perfetta per mettere al sicuro i tuoi dispositivi proteggendo la tua privacy da qualsiasi minaccia. Oggi è anche in offerta speciale a un prezzo davvero contenuto. Attivala ora a soli 2,19 euro al mese! Si tratta di un’occasione da prendere subito al volo, prima che la promozione termini.

Tra l’altro con questo provider non devi abbonarti a occhi chiusi. Infatti, inclusa nell’acquisto hai la garanzia di rimborso entro 45 giorni. Questo significa che in quei giorni puoi provare tutte le sue funzionalità e, se non sei soddisfatto, puoi sempre chiedere i soldi indietro del tuo abbonamento senza nemmeno dover dare spiegazioni.

La sua app multi-device è compatibile con tutti i sistemi operativi più importanti come Windows, macOS, Android, iOS, iPadOS, Linux, Fire TV, Apple TV, Smart TV, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Console. Insomma, tutto è al sicuro e con una connessione dati ottimizzata.

CyberGhost VPN: sicurezza e ottimizzazione in un’unica soluzione

Con CyberGhost VPN hai sicurezza e ottimizzazione in un’unica soluzione estremamente economica. Attivala ora a soli 2,19 euro al mese! L’offerta è in esclusiva per i pochi utenti che riescono ad attivarla velocemente. Quindi ti consigliamo di essere veloce se vuoi assicurarti il massimo della privacy.

Infatti, i suoi server forniscono un tunnel criptato con crittografia di livello militare AES 256 Bit per rendere qualsiasi tua informazione, in entrata e in uscita, completamente anonima. Inoltre, questa VPN non partecipa alla 5/9/14-Eyes Alliance per la sorveglianza. Ciò vuol dire che nessun tuo dato verrà registrato e fornito.

La sua politica No-Log è un’ulteriore certificazione che CyberGhost VPN non tiene alcun registro della tua attività online. Sei al sicuro anche da richieste di enti governativi, ISP e occhi indiscreti, sempre e ovunque. Questo provider non registra Indirizzo IP, siti web visitati, cronologia di navigazione, durata delle sessioni, utilizzo della larghezza di banda e connessioni ai server VPN.

Infine, grazie alla larghezza di banda illimitata fornita dai suoi server, ottieni anche una connessione dati molto più stabile, veloce e ottimale. Questo vuol dire che puoi ottenere uno streaming senza buffering, senza compromessi. Installa l’app fino a un massimo di 7 dispositivi contemporaneamente.