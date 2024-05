PrivateVPN è in OFFERTA a soli 2€ con 24 mesi EXTRA

Risparmia l’85% sull’ottima PrivateVPN, oggi in offerta speciale. Si tratta di una soluzione eccellente per sicurezza, privacy e ottimizzazione sui tuoi dispositivi. Ideale per diverse applicazioni, è fondamentale anche per streaming e gaming oltre che produttività. Attivala adesso a soli 2,08€ al mese, per 12 mesi.

Subito in regalo hai altri 24 mesi extra! In pratica hai protezione digitale per ben 36 mesi a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Si tratta di una delle migliori promozioni oggi disponibili online per VPN. Grazie a questo abbonamento ottieni una connessione dati sicura e privata in un attimo.

Devi solo installare la sua praticissima app multi-device compatibile con tutti i sistemi operativi. Poi ti registri accedendo con le credenziali inserite durante l’acquisto del piano in abbonamento. Una volta ottenuto l’accesso devi solamente avviare PrivateVPN connettendo il dispositivo a uno dei suoi server.

PrivateVPN: prezzo folle e 24 mesi in regalo

Con PrivateVPN in offerta hai 36 mesi di protezione totale, privacy eccellente e ottimizzazione comodissima. Attivala adesso a soli 2,08€ al mese, per 12 mesi. Grazie a questa promozione non solo la ottieni a un prezzo folle, ma ricevi anche 24 mesi extra in regalo. Insomma, una vera e propria promozione incredibile.

Addirittura, puoi anche dividere l’importo in 3 comodissime rate mensili a tasso zero semplicemente selezionando come metodo di pagamento PayPal. Inoltre, hai una garanzia di rimborso totale per 30 giorni dall’attivazione del servizio VPN. Così, se non sei soddisfatto, annulli l’abbonamento e ricevi l’intero importo.

Oltre a una connessione al 100% anonima, l’offerta di PrivateVPN assicura una connessione senza limiti. Libero da censure e georestrizioni, il web è ancora più bello. Inoltre, i suoi server garantiscono la massima velocità in download per uno streaming senza buffering e un gaming a zero latenza.