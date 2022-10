VPN per un numero ILLIMITATO di dispositivi? Eccone una per te

Il vantaggio di avere una VPN installata sui tuoi device è quello di essere sempre protetto, garantire la privacy e ottimizzare la connessione online. Tuttavia, uno dei limiti di questi provider è quello di rendere disponibile l’installazione dell’app solo su un numero ristretto di dispositivi.

Ovviamente, questo comporta attivare un ulteriore abbonamento se si hanno più dispositivi da proteggere oltre a quelli stabiliti in fase di iscrizione. Esiste però una soluzione che risolve alla radice questo problema regalandoti un servizio senza alcun limite di installazione. Non ci credi?

Attiva subito AtlasVPN e scopri perché questa VPN è così speciale. Innanzitutto, potrai installarla su un numero illimitato di dispositivi. Perciò potrai proteggere tutta la tua famiglia senza dover pagare un ulteriore abbonamento. Inoltre, il suo prezzo è decisamente vantaggioso, tra i più competitivi.

VPN economica e formidabile: ti presentiamo AtlasVPN

Se cerchi una VPN a buon prezzo, ma che non rinunci alle funzionalità migliori, hai solo una soluzione disponibile: AtlasVPN. Non perdere tempo e attivala a soli 1,81 euro al mese. Avrai a disposizione un mondo di opzioni e tanta sicurezza unita a una speciale ottimizzazione.

Per prima cosa, come già anticipato, offre una protezione per dispositivi illimitati. Non importa quanti apparecchi vuoi proteggere, ti basterà installare la sua app ufficiale compatibile per quel sistema operativo. In più, grazie al protocollo WireGuard la tua navigazione sarà crittografata, ma senza rallentamenti.

Seconda cosa, AtlasVPN garantisce performance migliorate nello streaming veloce in 4K. Potrai vedere film, serie TV, show ed eventi sportivi con una stabilità mai raggiunta prima d’ora e tutto alla migliore qualità di immagine disponibile.

Terza cosa, con il pratico Adblocker non avrai più il problema di chiudere i fastidiosi banner pubblicitari. Cancellerai anche ogni rischio di incappare in pubblicità fraudolente che potrebbero farti cadere in truffe online pericolose.

Quarta cosa, questa VPN protegge anche tutte le tue email. Quindi sarai al sicuro da spam, attacchi phishing, contatti fraudolenti e altre minacce che sfruttano la tua casella di posta elettronica. Non dovrai più preoccuparti perché a tutto ci penserà AtlasVPN.

